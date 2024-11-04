04 ноября 2024
03 ноября 2024
02 ноября 2024

На тюменской трассе ограничено движение из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП столкнулись фура и "Газель"
В ДТП столкнулись фура и "Газель" Фото:

В Уватском районе Тюменской области вечером 4 ноября на 468-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение. По информации Госавтоинспекции региона, причиной стало ДТП между большегрузом и «Газелью».

«Из-за ДТП ограничено движение на 468-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Здесь столкнулись большегруз и „Газель“», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель «Газели» ранен. В настоящее время он заблокирован в деформированной от столкновения кабине авто. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Уватском районе Тюменской области вечером 4 ноября на 468-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение. По информации Госавтоинспекции региона, причиной стало ДТП между большегрузом и «Газелью». «Из-за ДТП ограничено движение на 468-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Здесь столкнулись большегруз и „Газель“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель «Газели» ранен. В настоящее время он заблокирован в деформированной от столкновения кабине авто. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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