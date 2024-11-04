На тюменской трассе ограничено движение из-за ДТП

В ДТП столкнулись фура и "Газель"
В Уватском районе Тюменской области вечером 4 ноября на 468-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение. По информации Госавтоинспекции региона, причиной стало ДТП между большегрузом и «Газелью».
«Из-за ДТП ограничено движение на 468-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Здесь столкнулись большегруз и „Газель“», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что водитель «Газели» ранен. В настоящее время он заблокирован в деформированной от столкновения кабине авто. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!