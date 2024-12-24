Рейс Utair, летевший в ЯНАО, незапланированно сел в Нижневартовске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Полет будет продолжен 24 декабря в 7:30
Полет будет продолжен 24 декабря в 7:30 Фото:

Самолет Utair 23 декабря летел по маршруту Уфа — Новый Уренгой (ЯНАО), но из-за неблагоприятных погодных условий вынужден был сесть в Нижневартовске (ХМАО). Согласно данным онлайн-табло, полет в пункт назначения продолжится только 24 декабря.

«Самолет авиакомпании Utair, направлявшийся из Уфы в Новый Уренгой, был вынужден сменить курс и совершить незапланированную посадку в аэропорту Нижневартовска. Поводом стали плохие метеоусловия в пункте назначения. Из Нижневартовска в Новый Уренгой рейс отправится 24 декабря в 7:30», — передает telegram-канал «Транспортный цех — Югра».

Информация подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя и Нижневартовска. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair, с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Рейс вылетел из Уфы днем 23 декабря
Рейс вылетел из Уфы днем 23 декабря
Фото:
Вылет самолета из Нижневартовска состоится 24 декабря в 7:30
Вылет самолета из Нижневартовска состоится 24 декабря в 7:30
Фото:

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Самолет Utair 23 декабря летел по маршруту Уфа — Новый Уренгой (ЯНАО), но из-за неблагоприятных погодных условий вынужден был сесть в Нижневартовске (ХМАО). Согласно данным онлайн-табло, полет в пункт назначения продолжится только 24 декабря. «Самолет авиакомпании Utair, направлявшийся из Уфы в Новый Уренгой, был вынужден сменить курс и совершить незапланированную посадку в аэропорту Нижневартовска. Поводом стали плохие метеоусловия в пункте назначения. Из Нижневартовска в Новый Уренгой рейс отправится 24 декабря в 7:30», — передает telegram-канал «Транспортный цех — Югра». Информация подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя и Нижневартовска. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair, с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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