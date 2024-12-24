Самолет Utair 23 декабря летел по маршруту Уфа — Новый Уренгой (ЯНАО), но из-за неблагоприятных погодных условий вынужден был сесть в Нижневартовске (ХМАО). Согласно данным онлайн-табло, полет в пункт назначения продолжится только 24 декабря.
«Самолет авиакомпании Utair, направлявшийся из Уфы в Новый Уренгой, был вынужден сменить курс и совершить незапланированную посадку в аэропорту Нижневартовска. Поводом стали плохие метеоусловия в пункте назначения. Из Нижневартовска в Новый Уренгой рейс отправится 24 декабря в 7:30», — передает telegram-канал «Транспортный цех — Югра».
Информация подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя и Нижневартовска. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair, с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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