В Салехард прилетел потомственный пожарный и герой Ямала

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В Салехарде встретили участника проекта "Герои Ямала"
В Салехарде встретили участника проекта "Герои Ямала" Фото:

В Салехарде встретили потомственного пожарного Владимира Беззубцева. Участник проекта «Герои Ямала» проработал на севере почти 20 лет.

«Владимир — выпускник Алма-Атинского технического училища и Высшей инженерной пожарно-технической школы в Ташкенте. Начинал свою карьеру в региональном МВД, а через три года возглавил пожарную часть Приуральского района. Здесь он создал семью и дослужился до звания полковника внутренней службы», — передает telegram-канал «Ямал-Медиа».

Отец Владимира Беззубцева участвовал в войне и работал в пожарной части в Казахстане. Сейчас дети Беззубцева также трудятся в службе МЧС — сын майор пожарной части, а дочь сотрудник управления МЧС по ЯНАО.

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В Салехарде встретили потомственного пожарного Владимира Беззубцева. Участник проекта «Герои Ямала» проработал на севере почти 20 лет. «Владимир — выпускник Алма-Атинского технического училища и Высшей инженерной пожарно-технической школы в Ташкенте. Начинал свою карьеру в региональном МВД, а через три года возглавил пожарную часть Приуральского района. Здесь он создал семью и дослужился до звания полковника внутренней службы», — передает telegram-канал «Ямал-Медиа». Отец Владимира Беззубцева участвовал в войне и работал в пожарной части в Казахстане. Сейчас дети Беззубцева также трудятся в службе МЧС — сын майор пожарной части, а дочь сотрудник управления МЧС по ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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