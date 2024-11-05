В Салехарде встретили потомственного пожарного Владимира Беззубцева. Участник проекта «Герои Ямала» проработал на севере почти 20 лет.
«Владимир — выпускник Алма-Атинского технического училища и Высшей инженерной пожарно-технической школы в Ташкенте. Начинал свою карьеру в региональном МВД, а через три года возглавил пожарную часть Приуральского района. Здесь он создал семью и дослужился до звания полковника внутренней службы», — передает telegram-канал «Ямал-Медиа».
Отец Владимира Беззубцева участвовал в войне и работал в пожарной части в Казахстане. Сейчас дети Беззубцева также трудятся в службе МЧС — сын майор пожарной части, а дочь сотрудник управления МЧС по ЯНАО.
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