Российские военные подверглись атаке с использованием отравляющего газа со стороны солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). После проведения успешной операции, солдаты ВС РФ засели в деревенском доме, укрываясь от обстрелов противника. Помимо обстрелов и атак украинских БПЛА, ВСУ травили российских военных газом. Штурмовикам ВС РФ пришлось держать позицию в противогазах под постоянным огнем почти сути.
«ВСУшники травили газом двух российских военных, которые почти сутки отбивали их атаку», — сообщил telegram-канал Shot. Военные ВС РФ обнаружили бойцов противника, которые находились в подвале деревенского дома и вели оттуда постоянный обстрел. После устранения солдат ВСУ, они не смогли покинуть дом из-за артиллерийских обстрелов и нападения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также украинские военные начали травить газом российских солдат.
Сослуживцы снабжали военных, находящихся под обстрелами новыми респираторами, водой и едой с помощью дронов. Штурмовикам удалось покинуть позицию, получив множество осколочных ранений.
И даже после того как российские военные смогли уйти из опасной зоны, за ними продолжила охоту группа украинских дронов. Благодаря использованию устройства РЭБ в виде рюкзака дроны не смогли дотянуться до бойцов.
Военные Вооруженных сил Украины не в первый раз используют газ в зоне проведения спецоперации против российских военных. Ранее, на кураховском направлении бойцы противника сбросили на позиции ВС РФ емкости с химическим газом. Однако солдаты российской армии отошли с места, а сам газ сдуло в противоположную сторону ветром.
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