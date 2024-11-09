Shot: двое военных РФ сутки выживали в подвале, пока ВСУ травили их газом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ травили газом военных из России, солдатам пришлось держать позицию в противогазах и под постоянным огнем почти сути
ВСУ травили газом военных из России, солдатам пришлось держать позицию в противогазах и под постоянным огнем почти сути Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные подверглись атаке с использованием отравляющего газа со стороны солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). После проведения успешной операции, солдаты ВС РФ засели в деревенском доме, укрываясь от обстрелов противника. Помимо обстрелов и атак украинских БПЛА, ВСУ травили российских военных газом. Штурмовикам ВС РФ пришлось держать позицию в противогазах под постоянным огнем почти сути.

«ВСУшники травили газом двух российских военных, которые почти сутки отбивали их атаку», — сообщил telegram-канал Shot. Военные ВС РФ обнаружили бойцов противника, которые находились в подвале деревенского дома и вели оттуда постоянный обстрел. После устранения солдат ВСУ, они не смогли покинуть дом из-за артиллерийских обстрелов и нападения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также украинские военные начали травить газом российских солдат.

Сослуживцы снабжали военных, находящихся под обстрелами новыми респираторами, водой и едой с помощью дронов. Штурмовикам удалось покинуть позицию, получив множество осколочных ранений.

И даже после того как российские военные смогли уйти из опасной зоны, за ними продолжила охоту группа украинских дронов. Благодаря использованию устройства РЭБ в виде рюкзака дроны не смогли дотянуться до бойцов.

Военные Вооруженных сил Украины не в первый раз используют газ в зоне проведения спецоперации против российских военных. Ранее, на кураховском направлении бойцы противника сбросили на позиции ВС РФ емкости с химическим газом. Однако солдаты российской армии отошли с места, а сам газ сдуло в противоположную сторону ветром.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные подверглись атаке с использованием отравляющего газа со стороны солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). После проведения успешной операции, солдаты ВС РФ засели в деревенском доме, укрываясь от обстрелов противника. Помимо обстрелов и атак украинских БПЛА, ВСУ травили российских военных газом. Штурмовикам ВС РФ пришлось держать позицию в противогазах под постоянным огнем почти сути. «ВСУшники травили газом двух российских военных, которые почти сутки отбивали их атаку», — сообщил telegram-канал Shot. Военные ВС РФ обнаружили бойцов противника, которые находились в подвале деревенского дома и вели оттуда постоянный обстрел. После устранения солдат ВСУ, они не смогли покинуть дом из-за артиллерийских обстрелов и нападения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также украинские военные начали травить газом российских солдат. Сослуживцы снабжали военных, находящихся под обстрелами новыми респираторами, водой и едой с помощью дронов. Штурмовикам удалось покинуть позицию, получив множество осколочных ранений. И даже после того как российские военные смогли уйти из опасной зоны, за ними продолжила охоту группа украинских дронов. Благодаря использованию устройства РЭБ в виде рюкзака дроны не смогли дотянуться до бойцов. Военные Вооруженных сил Украины не в первый раз используют газ в зоне проведения спецоперации против российских военных. Ранее, на кураховском направлении бойцы противника сбросили на позиции ВС РФ емкости с химическим газом. Однако солдаты российской армии отошли с места, а сам газ сдуло в противоположную сторону ветром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...