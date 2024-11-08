Прокуратура отреагировала на жалобы курганцев на ассенизаторские машины

Прокуратура проверит информацию о нарушении прав жителей микрорайона Кулацкий в Кургане после их просьбы ограничить проезд ассенизаторских машин через поселок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил прокурору города проверить информацию о возможном нарушении прав на благоприятные условия проживания жителей Кулацкого. В случае выявления нарушений принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сообщалось, что жители Кулацкого собирают подписи, чтобы ограничить проезд ассенизаторских машин через поселок. Они жалуются на неприятный запах и звуки, а также нечистоты на проезжей части.
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