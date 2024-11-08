08 ноября 2024

Прокуратура отреагировала на жалобы курганцев на ассенизаторские машины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура примет меры в случае нарушения прав жителей Кулацкого
Прокуратура примет меры в случае нарушения прав жителей Кулацкого Фото:

Прокуратура проверит информацию о нарушении прав жителей микрорайона Кулацкий в Кургане после их просьбы ограничить проезд ассенизаторских машин через поселок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил прокурору города проверить информацию о возможном нарушении прав на благоприятные условия проживания жителей Кулацкого. В случае выявления нарушений принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщалось, что жители Кулацкого собирают подписи, чтобы ограничить проезд ассенизаторских машин через поселок. Они жалуются на неприятный запах и звуки, а также нечистоты на проезжей части.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура проверит информацию о нарушении прав жителей микрорайона Кулацкий в Кургане после их просьбы ограничить проезд ассенизаторских машин через поселок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил прокурору города проверить информацию о возможном нарушении прав на благоприятные условия проживания жителей Кулацкого. В случае выявления нарушений принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что жители Кулацкого собирают подписи, чтобы ограничить проезд ассенизаторских машин через поселок. Они жалуются на неприятный запах и звуки, а также нечистоты на проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...