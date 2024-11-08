Из Тюмени в зону СВО отправится один из самых больших грузов с техникой

Из Тюмени 11 сентября для боевых подразделений в зону спецоперации отправится один из самых больших грузов. Глава города Максим Афанасьев в соцсети сообщил, что бойцам поедут квадроциклы, мотоциклы, станции РЭБ и детекторы дронов.
«Это один из самых больших грузов, который 11 ноября будет отправлен в зону СВО. Он предназначен для подразделений, участвующих в боевых действиях. В состав груза входят квадроциклы, мотоциклы, станции РЭБ, детекторы дронов, элементы снаряжения и многое другое — самое необходимое», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале.
Также для полевого военно-медицинского госпиталя едут инструменты и препараты. Национально-культурная автономия белорусов Тюменской области передала воинам шевроны «Спас Нерукотворный». Сопровождать отправку будет депутат областной думы Юрий Баранчук.
В сборе приняло участие более 7 000 человек и свыше 70 организаций. Только компания «ЦС-Моторс» передала Совету ветеранов Тюмени имущество для бойцов на сумму в 5 000 000 рублей.
Ранее из Тюмени в зону СВО по заявке инженерно-сапёрного полка отправился гуманитарный груз. Бойцам поехали запчасти для техники, аккумуляторы и тепловые пушки. Кроме того, солдаты получат освященные маскировочные сети, сплетённые и подаренные прихожанами храма Михаила Архангела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!