08 ноября 2024

Из Тюмени в зону СВО отправится один из самых больших грузов с техникой

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Груз поедет в зону СВО 11 сентября
Груз поедет в зону СВО 11 сентября Фото:

Из Тюмени 11 сентября для боевых подразделений в зону спецоперации отправится один из самых больших грузов. Глава города Максим Афанасьев в соцсети сообщил, что бойцам поедут квадроциклы, мотоциклы, станции РЭБ и детекторы дронов.

«Это один из самых больших грузов, который 11 ноября будет отправлен в зону СВО. Он предназначен для подразделений, участвующих в боевых действиях. В состав груза входят квадроциклы, мотоциклы, станции РЭБ, детекторы дронов, элементы снаряжения и многое другое — самое необходимое», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале.

Также для полевого военно-медицинского госпиталя едут инструменты и препараты. Национально-культурная автономия белорусов Тюменской области передала воинам шевроны «Спас Нерукотворный». Сопровождать отправку будет депутат областной думы Юрий Баранчук.

В сборе приняло участие более 7 000 человек и свыше 70 организаций. Только компания «ЦС-Моторс» передала Совету ветеранов Тюмени имущество для бойцов на сумму в 5 000 000 рублей.

Ранее из Тюмени в зону СВО по заявке инженерно-сапёрного полка отправился гуманитарный груз. Бойцам поехали запчасти для техники, аккумуляторы и тепловые пушки. Кроме того, солдаты получат освященные маскировочные сети, сплетённые и подаренные прихожанами храма Михаила Архангела.

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Из Тюмени 11 сентября для боевых подразделений в зону спецоперации отправится один из самых больших грузов. Глава города Максим Афанасьев в соцсети сообщил, что бойцам поедут квадроциклы, мотоциклы, станции РЭБ и детекторы дронов. «Это один из самых больших грузов, который 11 ноября будет отправлен в зону СВО. Он предназначен для подразделений, участвующих в боевых действиях. В состав груза входят квадроциклы, мотоциклы, станции РЭБ, детекторы дронов, элементы снаряжения и многое другое — самое необходимое», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Также для полевого военно-медицинского госпиталя едут инструменты и препараты. Национально-культурная автономия белорусов Тюменской области передала воинам шевроны «Спас Нерукотворный». Сопровождать отправку будет депутат областной думы Юрий Баранчук. В сборе приняло участие более 7 000 человек и свыше 70 организаций. Только компания «ЦС-Моторс» передала Совету ветеранов Тюмени имущество для бойцов на сумму в 5 000 000 рублей. Ранее из Тюмени в зону СВО по заявке инженерно-сапёрного полка отправился гуманитарный груз. Бойцам поехали запчасти для техники, аккумуляторы и тепловые пушки. Кроме того, солдаты получат освященные маскировочные сети, сплетённые и подаренные прихожанами храма Михаила Архангела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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