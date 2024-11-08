Курганские хоккеисты обыграли на выезде питерскую команду «СКА-Нева»

Хоккеисты «Зауралья» провели первый из двух выездных матчей в Санкт-Петербурге и сразились с командой «СКА-Нева». Курганцы одержали победу, разгромив сильного, дерзкого и скоростного соперника со счетом 6:3. Об этом сообщается на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».
«Соперник бросал очень много. Но парни пластались и очень много поймали на себя. А что не поймали, тащил Михаил Никишин», — сообщает клуб.
Соперник курганцев был непростой: питерцы уверенно идут в верхней части таблицы. «Зауралье» накануне потерпело болезненное поражение в Москве, но достойно реабилитировалось на игре в северной столице.
Ранее URA.RU писало о пополнении ХК «Зауралье» новым защитником. Глеб Кожемякин из команды «Норильск» стал частью курганской команды.
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