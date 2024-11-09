Тюменский дизайнер откроет первый магазин в Москве

Точная дата открытия магазина одежды в Москве пока не сообщается
Дизайнер одежды из Тюмени Анастасия Семенова откроет своей первый магазин в Москве. Об этом команда бренда сообщила в своем telegram-канале. В настоящий момент идет поиск сотрудников в столице.
«Скоро наш бренд будет представлен офлайн в Москве, и мы в поиске стилистов-консультантов в новое пространство», — такой пост опубликовали представители дизайнера. Точная дата открытия и другие подробности не сообщаются.
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