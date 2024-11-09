09 ноября 2024
08 ноября 2024

Тюменский дизайнер откроет первый магазин в Москве

Дизайнер из Тюмени Анастасия Семенова откроет первый магазин в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Точная дата открытия магазина одежды в Москве пока не сообщается
Точная дата открытия магазина одежды в Москве пока не сообщается Фото:

Дизайнер одежды из Тюмени Анастасия Семенова откроет своей первый магазин в Москве. Об этом команда бренда сообщила в своем telegram-канале. В настоящий момент идет поиск сотрудников в столице.

«Скоро наш бренд будет представлен офлайн в Москве, и мы в поиске стилистов-консультантов в новое пространство», — такой пост опубликовали представители дизайнера. Точная дата открытия и другие подробности не сообщаются.

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Дизайнер одежды из Тюмени Анастасия Семенова откроет своей первый магазин в Москве. Об этом команда бренда сообщила в своем telegram-канале. В настоящий момент идет поиск сотрудников в столице. «Скоро наш бренд будет представлен офлайн в Москве, и мы в поиске стилистов-консультантов в новое пространство», — такой пост опубликовали представители дизайнера. Точная дата открытия и другие подробности не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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