В поселке ЯНАО открыли пожарную часть с тренажерным залом и учебным классом

В поселке Пуровск (ЯНАО) 28 сотрудников МЧС переедут в новую пожарную часть. Ее площадь составляет 600 квадратных метров. В самом здании размещены учебный класс, тренажерный зал, комната отдыха, гараж и диспетчерская. Об этом сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
«Открыли новую модульную пожарную часть в микрорайоне Пуровск. В ней будут нести службу 28 огнеборцев. Современное здание площадью почти 600 квадратных метров оснащено самым необходимым для комфортного несения службы. Здесь оборудовали учебный класс, тренажерный зал, комнату отдыха, помещения для диспетчерской, базы газодымозащитной службы, а также гараж на четыре пожарные машины», — написал Трапезников в своем telegram-канале.
Он также поздравил пожарных, пожелав спокойных дежурств и удачи в работе. Глава района убежден, что теперь им будет комфортнее, а работа эффективнее.
Помимо этого, обновления ждут и поселок Зеленый Яр Приуральского района ЯНАО. Там вскоре появятся магазин-пекарня, баня, пожарное депо и 38 жилых домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!