Сенаторы США требуют расследовать контакты Илона Маска с Россией

16 ноября 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

Сенаторы указывают на необходимость проверки связей Маска с Россией Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американские сенаторы-демократы обратились к федеральным властям США с просьбой провести расследование возможных контактов основателя компании SpaceX Илона Маска с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо сенаторов к министру юстиции и генеральному инспектору Пентагона. «Эти отношения между хорошо известным противником США и Маском, являющимся получателем государственного финансирования на миллиарды долларов, вызывают серьезные вопросы относительно надежности Маска в качестве исполнителя государственных контрактов и обладателя допуска к секретным данным», — говорится в письме, пишет Reuters. В обращении сенаторов Джинн Шахин и Джека Рида указывается на необходимость проверки связей Маска с Россией и возможное прекращение государственных контрактов с его компанией. Помимо основного запроса, сенаторы также выразили опасения по поводу безопасности и надежности Илона Маска как ключевого подрядчика на государственные контракты. В контексте оценивается возможность лишения SpaceX возможности участвовать в государственных проектах, что может иметь значительные последствия для компании. Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что якобы президент России Владимир Путин имел какие-либо контакты с Маском. В Кремле назвали неправдой информацию, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские сенаторы-демократы обратились к федеральным властям США с просьбой провести расследование возможных контактов основателя компании SpaceX Илона Маска с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо сенаторов к министру юстиции и генеральному инспектору Пентагона. «Эти отношения между хорошо известным противником США и Маском, являющимся получателем государственного финансирования на миллиарды долларов, вызывают серьезные вопросы относительно надежности Маска в качестве исполнителя государственных контрактов и обладателя допуска к секретным данным», — говорится в письме, пишет Reuters. В обращении сенаторов Джинн Шахин и Джека Рида указывается на необходимость проверки связей Маска с Россией и возможное прекращение государственных контрактов с его компанией. Помимо основного запроса, сенаторы также выразили опасения по поводу безопасности и надежности Илона Маска как ключевого подрядчика на государственные контракты. В контексте оценивается возможность лишения SpaceX возможности участвовать в государственных проектах, что может иметь значительные последствия для компании. Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что якобы президент России Владимир Путин имел какие-либо контакты с Маском. В Кремле назвали неправдой информацию, передает MK.RU.