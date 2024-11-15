Умер режиссер Александр Панкратов

15 ноября 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

Прощание состоится 18 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Заслуженный деятель искусств России, режиссер и кинооператор Александр Панкратов скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ на своем официальном сайте. Отмечается, что прощание с мастером кинематографа пройдет 18 ноября на Востряковском кладбище. «На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — говорится в сообщении Союза кинематографистов РФ. В сообщении также выражены соболезнования родным и близким ушедшего. Александр Панкратов родился 4 сентября 1946 года в Москве. Он окончил операторский факультет ВГИКа в 1986 году и занимался операторской работой на телевидении с 1974 по 1986 год. Панкратов известен своей работой над такими документальными и анимационными фильмами, как «Удивительный мальчик», «С песней по жизни», «Нервы-нервы» и «Голубой щенок». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженный деятель искусств России, режиссер и кинооператор Александр Панкратов скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ на своем официальном сайте. Отмечается, что прощание с мастером кинематографа пройдет 18 ноября на Востряковском кладбище. «На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — говорится в сообщении Союза кинематографистов РФ. В сообщении также выражены соболезнования родным и близким ушедшего. Александр Панкратов родился 4 сентября 1946 года в Москве. Он окончил операторский факультет ВГИКа в 1986 году и занимался операторской работой на телевидении с 1974 по 1986 год. Панкратов известен своей работой над такими документальными и анимационными фильмами, как «Удивительный мальчик», «С песней по жизни», «Нервы-нервы» и «Голубой щенок».