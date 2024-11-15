Умер режиссер Александр Панкратов

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Прощание с Николаем Дураковым. Екатеринбург , цветок, прощание, память, гвоздика
Прощание состоится 18 ноября Фото:

Заслуженный деятель искусств России, режиссер и кинооператор Александр Панкратов скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ на своем официальном сайте. Отмечается, что прощание с мастером кинематографа пройдет 18 ноября на Востряковском кладбище.

«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — говорится в сообщении Союза кинематографистов РФ. В сообщении также выражены соболезнования родным и близким ушедшего.

Александр Панкратов родился 4 сентября 1946 года в Москве. Он окончил операторский факультет ВГИКа в 1986 году и занимался операторской работой на телевидении с 1974 по 1986 год. Панкратов известен своей работой над такими документальными и анимационными фильмами, как «Удивительный мальчик», «С песней по жизни», «Нервы-нервы» и «Голубой щенок».

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Заслуженный деятель искусств России, режиссер и кинооператор Александр Панкратов скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ на своем официальном сайте. Отмечается, что прощание с мастером кинематографа пройдет 18 ноября на Востряковском кладбище. «На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — говорится в сообщении Союза кинематографистов РФ. В сообщении также выражены соболезнования родным и близким ушедшего. Александр Панкратов родился 4 сентября 1946 года в Москве. Он окончил операторский факультет ВГИКа в 1986 году и занимался операторской работой на телевидении с 1974 по 1986 год. Панкратов известен своей работой над такими документальными и анимационными фильмами, как «Удивительный мальчик», «С песней по жизни», «Нервы-нервы» и «Голубой щенок».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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