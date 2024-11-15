У экс-премьера Касьянова* хотят отобрать квартиру в Москве

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У иноагента Касьянова хотят изъять квартиру в пользу государства
У иноагента Касьянова хотят изъять квартиру в пользу государства Фото:

В центре Москвы хотят отобрать пятикомнатную квартиру у экс-премьера России Михаила Касьянова (признан иноагентом в РФ). Он получил ее в начале 2000-х годов в качестве служебного жилья, сейчас он пытается ее продать. Об этом сообщает telegram-канал Mash. 

«У экс-председателя правительства РФ Михаила Касьянова могут отобрать его пятикомнатную квартиру в центре Москвы, которую иноагенту выдали как служебную в начале нулевых», — передает telegram-канал. Квартира имеет площадь 427 квадратных метров. Бывший премьер пытался продать ее за 700 миллионов рублей.

О наличии квартиры в собственности Касьянова стало известно организации «Ветераны России». Она обратилась в Генпрокуратуру с требованием передать жилье в собственность государства. В апартаментах есть панорамные окна, выходящие на центр столицы, из них также видно Дом правительства и высотку на Кудринской. В квартире установлен камин на каждом этаже, функционирует круглосуточная охрана, имеется библиотека, комната для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии.

Документы подтверждают, что право собственности на жилое помещение зарегистрировано на имя Михаила Касьянова и его супруги Ирины. Сама семья Касьяновых в настоящее время проживает в Латвии.

*Михаил Касьянов признан иноагентом в РФ

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В центре Москвы хотят отобрать пятикомнатную квартиру у экс-премьера России Михаила Касьянова (признан иноагентом в РФ). Он получил ее в начале 2000-х годов в качестве служебного жилья, сейчас он пытается ее продать. Об этом сообщает telegram-канал Mash.  «У экс-председателя правительства РФ Михаила Касьянова могут отобрать его пятикомнатную квартиру в центре Москвы, которую иноагенту выдали как служебную в начале нулевых», — передает telegram-канал. Квартира имеет площадь 427 квадратных метров. Бывший премьер пытался продать ее за 700 миллионов рублей. О наличии квартиры в собственности Касьянова стало известно организации «Ветераны России». Она обратилась в Генпрокуратуру с требованием передать жилье в собственность государства. В апартаментах есть панорамные окна, выходящие на центр столицы, из них также видно Дом правительства и высотку на Кудринской. В квартире установлен камин на каждом этаже, функционирует круглосуточная охрана, имеется библиотека, комната для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии. Документы подтверждают, что право собственности на жилое помещение зарегистрировано на имя Михаила Касьянова и его супруги Ирины. Сама семья Касьяновых в настоящее время проживает в Латвии. *Михаил Касьянов признан иноагентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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