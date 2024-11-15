Глава МИД Японии неожиданно приехал на Украину

16 ноября 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

Ожидается, что японский министр заявит о продолжении помощи Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Японии Такэси Ивая прибыл на Украину. Об этом сообщают японские журналисты. Визит министра не был заранее анонсирован. «Во время визита на Украину Такэси Ивая планирует провести переговоры с украинским коллегой и подтвердить поддержку Японии в связи с текущей политической ситуацией», — передает японское Kyodo . Ожидается, что японский министр заявит о продолжении помощи Украине. Также предстоят встречи с высшими руководителями Украины, включая возможную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Ранее сообщалось, что Япония направит Украине 3 млрд долларов за счет доходов от активов России, пишет RT. Средства выделят в рамках согласованного странами G7 кредита для киевского режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД Японии Такэси Ивая прибыл на Украину. Об этом сообщают японские журналисты. Визит министра не был заранее анонсирован. «Во время визита на Украину Такэси Ивая планирует провести переговоры с украинским коллегой и подтвердить поддержку Японии в связи с текущей политической ситуацией», — передает японское Kyodo. Ожидается, что японский министр заявит о продолжении помощи Украине. Также предстоят встречи с высшими руководителями Украины, включая возможную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Ранее сообщалось, что Япония направит Украине 3 млрд долларов за счет доходов от активов России, пишет RT. Средства выделят в рамках согласованного странами G7 кредита для киевского режима.