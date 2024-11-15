С 1 января в Сахалинской области работы для мигрантов станет меньше

В Сахалинской области мигрантам запретят работать по 24 специальностям
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У мигрантов в Сахалинской области станет меньше работы
У мигрантов в Сахалинской области станет меньше работы Фото:

В Сахалинской области с 1 января 2025 года иностранных граждан запретят привлекать к 24 видам работ. Соответствующий указ уже подписал губернатор региона Валерий Лимаренко. 

Запрет на работу иностранных граждан по патентам касается торговли пищевыми продуктами, производства хлеба и хлебобулочных изделий. Мигранты не смогут работать в такси, охране, в службах доставки и ресторанах. Также приезжим запретят заниматься организацией свадеб, юбилеев, работать нянями. Весь перечень опубликован в указе, размещенном на сайте регионального правительства.

Такой запрет вступит в силу с 1 января 2025 года. За нарушение юридическим лицам предусмотрен штраф в размере одного миллиона рублей за каждого мигранта.

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В Сахалинской области с 1 января 2025 года иностранных граждан запретят привлекать к 24 видам работ. Соответствующий указ уже подписал губернатор региона Валерий Лимаренко.  Запрет на работу иностранных граждан по патентам касается торговли пищевыми продуктами, производства хлеба и хлебобулочных изделий. Мигранты не смогут работать в такси, охране, в службах доставки и ресторанах. Также приезжим запретят заниматься организацией свадеб, юбилеев, работать нянями. Весь перечень опубликован в указе, размещенном на сайте регионального правительства. Такой запрет вступит в силу с 1 января 2025 года. За нарушение юридическим лицам предусмотрен штраф в размере одного миллиона рублей за каждого мигранта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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