С 1 января в Сахалинской области работы для мигрантов станет меньше

В Сахалинской области с 1 января 2025 года иностранных граждан запретят привлекать к 24 видам работ. Соответствующий указ уже подписал губернатор региона Валерий Лимаренко.
Запрет на работу иностранных граждан по патентам касается торговли пищевыми продуктами, производства хлеба и хлебобулочных изделий. Мигранты не смогут работать в такси, охране, в службах доставки и ресторанах. Также приезжим запретят заниматься организацией свадеб, юбилеев, работать нянями. Весь перечень опубликован в указе, размещенном на сайте регионального правительства.
Такой запрет вступит в силу с 1 января 2025 года. За нарушение юридическим лицам предусмотрен штраф в размере одного миллиона рублей за каждого мигранта.
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