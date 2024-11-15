Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома

Трамп назвал имя нового пресс-секретаря Белого домаФото: wikimedia.org/Gage Skidmore
Избранный президент США Дональд Трамп назначил Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома. Ранее она занимала должность такую же должность в его предвыборной кампании. Она вступит в должность после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.
«Трамп назначил пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома», — передает CNN. По словам Трампа, Каролина доказала, что является высокоэффективным коммуникатором.
Ранее Трамп выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Также республиканец планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США.
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Избранный президент США Дональд Трамп назначил Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома. Ранее она занимала должность такую же должность в его предвыборной кампании. Она вступит в должность после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. «Трамп назначил пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома», — передает CNN. По словам Трампа, Каролина доказала, что является высокоэффективным коммуникатором. Ранее Трамп выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Также республиканец планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США.