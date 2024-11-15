Жители Таджикистана не смогли вернуться на родину бортом «Ямала»

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Взлет был прерван после заруливания на стоянку в Нижневартовске
Взлет был прерван после заруливания на стоянку в Нижневартовске Фото:

Рейс авиакомпании «Ямал» из Нижневартовска в Худжанд (Таджикистан) был прерван на взлете из-за отклонений от норм в параметрах двигателя. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«Прерванный взлет. Освободил взлетно-посадочную полосу. Зарулил на стоянку самостоятельно», — сообщает Aviaincident. После заруливания на стоянку доложил причину прерванного взлета по параметрам работы двигателя.

Для уточнения информации журналист агентства обратился к авиакомпании «Ямал», был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

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Рейс авиакомпании «Ямал» из Нижневартовска в Худжанд (Таджикистан) был прерван на взлете из-за отклонений от норм в параметрах двигателя. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «Прерванный взлет. Освободил взлетно-посадочную полосу. Зарулил на стоянку самостоятельно», — сообщает Aviaincident. После заруливания на стоянку доложил причину прерванного взлета по параметрам работы двигателя. Для уточнения информации журналист агентства обратился к авиакомпании «Ямал», был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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