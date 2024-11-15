Жители Таджикистана не смогли вернуться на родину бортом «Ямала»

Рейс авиакомпании «Ямал» из Нижневартовска в Худжанд (Таджикистан) был прерван на взлете из-за отклонений от норм в параметрах двигателя. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.
«Прерванный взлет. Освободил взлетно-посадочную полосу. Зарулил на стоянку самостоятельно», — сообщает Aviaincident. После заруливания на стоянку доложил причину прерванного взлета по параметрам работы двигателя.
Для уточнения информации журналист агентства обратился к авиакомпании «Ямал», был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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