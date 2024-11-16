16 ноября 2024

Курганский губернатор рассказал, что привлекает внимание в Китае

Курганского губернатора Шумкова в Китае привлекли стройки и чистота на улицах
© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Шумков заявил, что в Китае мало желающих мусорить Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Китае особое внимание привлекают количество строек и чистота на улицах. Китайские дворники убирают в основном упавшие листья, рассказал глава региона в своих соцсетях.

«Особое внимание инфраструктуре, в которую вкладываются давно и масштабно. Дороги, развязки, деловые, социальные и жилые объекты строятся практически везде. При этом у Китая немалое количество проблем, включая ту же экологию. Еще на себя обращает внимание чистота на улицах городов, но не благодаря исключительно труду дворников, которые убирают в основном упавшие листья, а в первую очередь потому, что крайне немного желающих бросать мусор из машины или посреди улицы. Наверняка потому, что это не приветствуется в общественной культуре и наказывается штрафами», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что в Китае понятие общественного блага «стоит выше прав и свободы отдельной личности». «Человек, позволяющий себе критиковать работу всех и вся, ничего не представляя из себя, не пользуется общественным признанием и становится изгоем без изгнания», — отметил Шумков.

Ранее Вадим Шумков удивился ипотечной ставке в Китае. По его словам, там она составляет около 3,6%.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Китае особое внимание привлекают количество строек и чистота на улицах. Китайские дворники убирают в основном упавшие листья, рассказал глава региона в своих соцсетях. «Особое внимание инфраструктуре, в которую вкладываются давно и масштабно. Дороги, развязки, деловые, социальные и жилые объекты строятся практически везде. При этом у Китая немалое количество проблем, включая ту же экологию. Еще на себя обращает внимание чистота на улицах городов, но не благодаря исключительно труду дворников, которые убирают в основном упавшие листья, а в первую очередь потому, что крайне немного желающих бросать мусор из машины или посреди улицы. Наверняка потому, что это не приветствуется в общественной культуре и наказывается штрафами», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что в Китае понятие общественного блага «стоит выше прав и свободы отдельной личности». «Человек, позволяющий себе критиковать работу всех и вся, ничего не представляя из себя, не пользуется общественным признанием и становится изгоем без изгнания», — отметил Шумков. Ранее Вадим Шумков удивился ипотечной ставке в Китае. По его словам, там она составляет около 3,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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