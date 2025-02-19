H&M не хочет возвращаться в Россию

Шведская ритейл-компания H&M по торговле одежды не планирует возвращаться на российский рынок. Об этом сообщили представители компании. Отсутствие планов по возвращению было подтверждено на фоне слухов о возможном возобновлении деятельности иностранных компаний в России, которые ушли в 2022 году.
"В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в России", - рассказали представители H&M. Их слова передает РБК Life.
По сообщениям источников, на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись 12 февраля, наблюдается возобновление интереса со стороны западных компаний к российскому рынку. Средства массовой информации указывают, что такие крупные южнокорейские корпорации, как Hyundai Motor Group, Samsung и LG Electronics, активно изучают возможности для возвращения на российский рынок.
Ранее в России оценили шансы возращения иностранных брендов. По словам члена комитета Госдумы по промышленности и торговле Игоря Антропенко, западные модные марки столкнутся с трудностями при попытке вернуться на российский рынок, так как отечественные производители одежды уже успели утвердиться и завоевать доверие потребителей. Так, депутат считает, что иностранным компаниям придется существенно занижать цены.
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