Замглавы института при «Роскосмосе» попался на взятке

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Сумма хищений по делу Юдакова превышает 100 млн рублей
Сумма хищений по делу Юдакова превышает 100 млн рублей Фото:

Заместителя руководителя Центрального научно-исследовательского института машиностроения» (АО ЦНИИмаш), который является головным научно-исследовательским институтом Госкорпорации «Роскосмос», Ивана Юдакова, обвиняют в мошенничестве. Соответствующая информация размещена в материалах дела.

«Замглавы ЦНИИмаш Юдакова обвиняют в мошенничестве и взяточничестве», — говорится в материалах уголовного дела. Информацию передает ТАСС.

Сумма хищений по делу составляет свыше 100 миллионов рублей. Суд неоднократно продлевал Юдакову срок содержания под стражей, а 19 февраля было принято решение о продлении меры пресечения до 26 апреля текущего года. В числе фигурантов дела значится предприниматель Михаил Шторм, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Оба обвиняемых активно сотрудничают со следствием и во время недавнего заседания по вопросу о продлении домашнего ареста не выразили возражений против ходатайства следователя.

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Заместителя руководителя Центрального научно-исследовательского института машиностроения» (АО ЦНИИмаш), который является головным научно-исследовательским институтом Госкорпорации «Роскосмос», Ивана Юдакова, обвиняют в мошенничестве. Соответствующая информация размещена в материалах дела. «Замглавы ЦНИИмаш Юдакова обвиняют в мошенничестве и взяточничестве», — говорится в материалах уголовного дела. Информацию передает ТАСС. Сумма хищений по делу составляет свыше 100 миллионов рублей. Суд неоднократно продлевал Юдакову срок содержания под стражей, а 19 февраля было принято решение о продлении меры пресечения до 26 апреля текущего года. В числе фигурантов дела значится предприниматель Михаил Шторм, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Оба обвиняемых активно сотрудничают со следствием и во время недавнего заседания по вопросу о продлении домашнего ареста не выразили возражений против ходатайства следователя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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