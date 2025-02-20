Замглавы института при «Роскосмосе» попался на взятке

Заместителя руководителя Центрального научно-исследовательского института машиностроения» (АО ЦНИИмаш), который является головным научно-исследовательским институтом Госкорпорации «Роскосмос», Ивана Юдакова, обвиняют в мошенничестве. Соответствующая информация размещена в материалах дела.
«Замглавы ЦНИИмаш Юдакова обвиняют в мошенничестве и взяточничестве», — говорится в материалах уголовного дела. Информацию передает ТАСС.
Сумма хищений по делу составляет свыше 100 миллионов рублей. Суд неоднократно продлевал Юдакову срок содержания под стражей, а 19 февраля было принято решение о продлении меры пресечения до 26 апреля текущего года. В числе фигурантов дела значится предприниматель Михаил Шторм, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Оба обвиняемых активно сотрудничают со следствием и во время недавнего заседания по вопросу о продлении домашнего ареста не выразили возражений против ходатайства следователя.
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