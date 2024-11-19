В Тюмени на улице Ватутина жильцы выливают фекалии из окон, заливая отходами жизнедеятельности подоконники соседей. Об этом тюменцы сообщили в соцсетях.
«На улице Ватутина, 79к1 неадекватные люди выливают из окна своей квартиры фекалии, льется по всем окнам. Ранее соседи выкидывали просто мусор, пищевые отходы, а теперь дошло до этого. У ТСЖ недостаточно прав для наказания подобных людей, звонки в полицию и УК, по мнению жителей, бесполезны», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
В пресс-службе городской полиции URA.RU рассказали, что жильцы не обращались в органы с заявлениями по данному факту. Но о ситуации силовики знают.
«Информация была обнаружена во время мониторинга социальных сетей. Ее передали участковому, который выедет на место для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!