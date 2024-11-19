19 ноября 2024

В Тюмени на улице Ватутина жильцы выливают фекалии прямо из окна. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фекалии выплескивают из окна на подоконники соседей
Фекалии выплескивают из окна на подоконники соседей Фото:

В Тюмени на улице Ватутина жильцы выливают фекалии из окон, заливая отходами жизнедеятельности подоконники соседей. Об этом тюменцы сообщили в соцсетях.

«На улице Ватутина, 79к1 неадекватные люди выливают из окна своей квартиры фекалии, льется по всем окнам. Ранее соседи выкидывали просто мусор, пищевые отходы, а теперь дошло до этого. У ТСЖ недостаточно прав для наказания подобных людей, звонки в полицию и УК, по мнению жителей, бесполезны», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе городской полиции URA.RU рассказали, что жильцы не обращались в органы с заявлениями по данному факту. Но о ситуации силовики знают.

«Информация была обнаружена во время мониторинга социальных сетей. Ее передали участковому, который выедет на место для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.

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В Тюмени на улице Ватутина жильцы выливают фекалии из окон, заливая отходами жизнедеятельности подоконники соседей. Об этом тюменцы сообщили в соцсетях. «На улице Ватутина, 79к1 неадекватные люди выливают из окна своей квартиры фекалии, льется по всем окнам. Ранее соседи выкидывали просто мусор, пищевые отходы, а теперь дошло до этого. У ТСЖ недостаточно прав для наказания подобных людей, звонки в полицию и УК, по мнению жителей, бесполезны», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе городской полиции URA.RU рассказали, что жильцы не обращались в органы с заявлениями по данному факту. Но о ситуации силовики знают. «Информация была обнаружена во время мониторинга социальных сетей. Ее передали участковому, который выедет на место для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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