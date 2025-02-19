Протоиерей Ткачев указал на болезнь русского народа

Нецензурные слова в речи россиян — одна из серьезнейших болезней в стране, которая мешает молиться Богу. Об этом сообщил проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев.
«Матерная брань — это антимолитва. Это так же серьезно, как наркомания, алкоголизм, пьяное вождение, предательство. Это серьезная духовная проблема. Это катастрофа национального масштаба. Это одна из серьезнейших болезней русского народа», — заявил Ткачев. Его слова передает РИА Новости.
Протоиерей подчеркнул, что человеческая способность к слову отличает нас от других живых существ и является даром от Бога. Слово обладает творческой силой, способной изменять мир. Таким образом, применение грубой лексики не только затрудняет общение в обществе, но и разрушает связь между Создателем и созданием. Привычка выражать свои мысли, используя бранные выражения, мешает людям молиться, оскверняя все святое, включая даже слово 'мама', отметил Андрей Ткачев.
Кроме того, протоиерей призвал россиян стремиться к чистой и осмысленной речи. По его словам, если человек желает молиться так, чтобы его услышали, выразить любовь так, чтобы поняли, и стремится к тому, чтобы его изречения были человеческими, а не демоническими, то необходимо очистить свои слова и мысли. Поскольку мат — это привычка, нужно приложить усилия к самоконтролю и самодисциплине.
Ранее сообщалось, что участники СВО замечают повышенный риск ранений и смертей среди тех, кто употребляет нецензурные слова на передовой. Представитель Русской Православной Церкви (РПЦ) Александр Волков отметил, что церковь активно выступает за соблюдение норм культурной речи даже в условиях боевого конфликта.
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