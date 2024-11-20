Глава СВР: новая ядерная доктрина гарантирует России победу

Россия усиливает свою позицию в сфере ядерного сдерживания, делая невозможным свое «стратегическое поражение» на поле боя, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что это стало возможным благодаря изменениям в «Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания», инициированные президентом Владимиром Путиным.
«Заявление президента Владимира Владимировича Путина о внесении изменений в „Основы госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания“ было встречено Западом настороженно. Там понимают, что объявленные ... Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране „стратегического поражения“, а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя», — заявил Нарышкин в беседе с «Национальной обороной».
Глава СВР также подчеркнул, что усиленная решимость России защищать свои коренные интересы ограничивает возможности Запада по стратегическому давлению на Москву. Это заставляет крупные западные столицы пересмотреть свои подходы к внешней политике и стратегии безопасности.
Во вторник, 19 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой ядерной доктрины РФ. Основная идея принятой доктрины заключается в том, что применение ядерного арсенала возможно только как последнее средство для обеспечения защиты государственного суверенитета. Последнее обновление доктрины проходило в 2020 году. Об основных положениях новой политики ядерного сдерживания — в материале URA.RU.
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