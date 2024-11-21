Украина впервые применила ракеты Storm Shadow для удара по РФ: карта СВО 21 ноября

Bloomberg: Украина впервые ударила британскими ракетами Storm Shadow по РФ

Военкоры «Русской весны» заявили об ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина впервые задействовала британские дальнобойные ракеты для удара по военным объектам России. Об этом писали журналисты Bloomberg, ссылаясь на западных чиновников. Также российские военкоры Русской весны» отмечали, что удар был совершен по Курской области. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 21 ноября — в материале URA.RU.

Карта СВО на 21 ноября Легенда карты URA.RU

Украина ударила по России дальнобойными ракетами

ВСУ накануне вечером впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по военным объектам на территории России, заявил источник журналистам Bloomberg. По его словам, причиной для этого стало якобы использование Россией военных Северной Кореи в конфликте, хотя эта информация не была подтверждена в Кремле. Кроме того, в Пентагоне также не смогли найти соответствующие доказательства.

Согласно дополнительным сведениям, опубликованным telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удар ракетами также был направлен по Курской области. В результате обломки 12 выпущенных ракет упали в населенном пункте Марьино.

Экипажи истребителей РФ атаковали ВСУ под Курском

Экипажи военных штурмовых самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике противника и личному составу украинских сил в приграничных районах Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Кураховское направление

В настоящий момент российские военные продолжают продвижение на кураховском направлении (ДНР). Об этом сообщают военкоры «Русской весны», ссылаясь на украинского аналитика. По словам последнего, ВС РФ взяли Екатериновку и Дальнее на этом фронтовом участке. Помимо этого военные РФ также закрепились в Раздольном. По словам украинских источников для ВСУ уже потеряна вся восточная часть Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах на юг от Красноармейска (Покровска).

Южно-донецкое направление

По информации российских военных корреспондентов, в ходе военных действий на южно-донецком направлении, на Времьевском выступе, группировка войск «Восток» эффективно преодолевает оборону противника, осуществляя продвижение по нескольким направлениям.

Также украинский военно-аналитический портал DeepState отмечал в отчете, что российские войска активизировались к востоку и северо-востоку от населенного пункта Великая Новоселка. Они отмечали также, что основные усилия России сосредоточены на Раздольном. Атаки были проведены и к западу от Новодонецкого, передают военкоры «Русской весны», ссылаясь на данные DeepState. Журналисты «РВ» также подтвердили продвижение российских сил.

Купянское направление

Подразделения группировки войск «Запад» на купянском направлении успешно провели операцию против 14-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, уничтожив до 20 штурмовиков и взяв одного в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, ВС РФ поразили позиции противника в районах населенных пунктов Копанки, Григоровки и Терны. В ходе атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ, добавил Бигма в разговоре с журналистами.

Запорожская область

Украиские военные ночью попытались атаковать при помощи БПЛА подстанцию в Мелитополе Запорожской области. Дрон был сбит. Атака спровоцировала короткое замыкание в городе, отмечали представители региона.

ВСУ также заминировали ореховский участок фронта в Запорожской области, отмечал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live». При этом он также отметил продвижение российских солдат на запорожском направлении.