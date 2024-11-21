Тюмень готовится к рекордному падению уровня воды в Туре

В случае рекордного падения уровня воды в Туре Тюмень не останется без водоснабжения: местный Водоканал заранее запустил береговую насосную станцию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Там уточнили, что в этом году уровень воды в Тура выше, чем годом ранее.
«Для равнинных рек, у которых преобладает снеговое питание, весной наступает половодье. Самый низкий уровень воды (межень или сезонное маловодье) наблюдается у этих рек осенью и зимой. Такой режим характерен для большинства рек России. Задача Водоканала — обеспечить подачу качественного ресурса при любых условиях. В этом году уровень воды в реке Тура выше, чем год назад, но мы готовы к работе и при более низком уровне. Для этого мы запустили береговую насосную станцию», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень».
Там добавили, что специалисты организации ведут круглосуточный мониторинг качества воды. Если ее показатели изменятся, то будут произведены корректировки подачи реагентов и процесса водоподготовки.
Ранее URA.RU писало о том, что осенью в Тюмени уровень воды в Туре может подняться, если изменится цикл водности на многоводный. Сейчас же в реке фиксируется маловодный период.
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