Тюменцев предупредили об опасности на федеральной трассе

В Тюменской области на автодороге федерального значения Тюмень — Омск ночью и ранним утром 25 и 26 ноября ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Об этом власти региона сообщили в соцсети.
«Тюменских водителей предупреждают об ухудшении видимости на трассе Р-402. 25 и 26 ноября на автодороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в ночные и утренние часы — туман с ухудшением видимости до 500 метров», — сообщается в telegram-канале тюменских властей.
Также в эти дни трасса местами покроется коркой льда. 27 ноября гололед ожидается и на федеральной трассе в границах Тюменской области.
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