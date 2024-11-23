23 ноября 2024

Тюменцев предупредили об опасности на федеральной трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается ухудшение видимости на трассе до 500 метров
Ожидается ухудшение видимости на трассе до 500 метров Фото:

В Тюменской области на автодороге федерального значения Тюмень — Омск ночью и ранним утром 25 и 26 ноября ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Об этом власти региона сообщили в соцсети.

«Тюменских водителей предупреждают об ухудшении видимости на трассе Р-402. 25 и 26 ноября на автодороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в ночные и утренние часы — туман с ухудшением видимости до 500 метров», — сообщается в telegram-канале тюменских властей.

Также в эти дни трасса местами покроется коркой льда. 27 ноября гололед ожидается и на федеральной трассе в границах Тюменской области.

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В Тюменской области на автодороге федерального значения Тюмень — Омск ночью и ранним утром 25 и 26 ноября ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Об этом власти региона сообщили в соцсети. «Тюменских водителей предупреждают об ухудшении видимости на трассе Р-402. 25 и 26 ноября на автодороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в ночные и утренние часы — туман с ухудшением видимости до 500 метров», — сообщается в telegram-канале тюменских властей. Также в эти дни трасса местами покроется коркой льда. 27 ноября гололед ожидается и на федеральной трассе в границах Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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