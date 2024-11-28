Челябинка пожаловалась Бастрыкину на затопленный во время паводка дом

28 ноября 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Глава СКР поручил региональному руководству доложить о ходе проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Коркино (Челябинская область), которая одна растит двоих маленьких детей, пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину на бездействие местных властей. По словам женщины, этим летом из-за паводка ее единственное жилье стало непригодным для проживания, но в помощи ей отказывают. «В интернет-приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области по вопросу нарушения жилищных прав ее семьи. Женщина с двумя малолетними детьми проживала в частном доме в городе Коркино, приобретенном за счет средств маткапитала. Летом в период паводка ее единственное жилье затопило», — сообщает информационный центр СК России. Отмечается, что проведенная за счет средств матери экспертиза признало затопленный дом непригодным для проживания. Многочисленные обращения в уполномоченные органы с просьбой предоставить благоустроенную жилплощадь результатов не принесли. В результате жительница Коркино вместе с детьми вынуждена проживать у знакомых. В СУ СК России по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Ранее родственники женщины из Коркино рассказала URA.RU, что она является сиротой и воспитывает двоих детей одна. В региональном Минсоце пояснили, что Юлии Г. отказано в предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья взамен утраченного. Решение принято на основании заключения комиссии администрации Коркинского округа, согласно которому жилой дом находился в аварийном состоянии до подтопления, следовательно, он не может быть признан утраченным в результате ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Коркино (Челябинская область), которая одна растит двоих маленьких детей, пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину на бездействие местных властей. По словам женщины, этим летом из-за паводка ее единственное жилье стало непригодным для проживания, но в помощи ей отказывают. «В интернет-приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области по вопросу нарушения жилищных прав ее семьи. Женщина с двумя малолетними детьми проживала в частном доме в городе Коркино, приобретенном за счет средств маткапитала. Летом в период паводка ее единственное жилье затопило», — сообщает информационный центр СК России. Отмечается, что проведенная за счет средств матери экспертиза признало затопленный дом непригодным для проживания. Многочисленные обращения в уполномоченные органы с просьбой предоставить благоустроенную жилплощадь результатов не принесли. В результате жительница Коркино вместе с детьми вынуждена проживать у знакомых. В СУ СК России по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Ранее родственники женщины из Коркино рассказала URA.RU, что она является сиротой и воспитывает двоих детей одна. В региональном Минсоце пояснили, что Юлии Г. отказано в предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья взамен утраченного. Решение принято на основании заключения комиссии администрации Коркинского округа, согласно которому жилой дом находился в аварийном состоянии до подтопления, следовательно, он не может быть признан утраченным в результате ЧС.