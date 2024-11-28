Челябинка пожаловалась Бастрыкину на затопленный во время паводка дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СКР поручил региональному руководству доложить о ходе проверки Фото:

Жительница Коркино (Челябинская область), которая одна растит двоих маленьких детей, пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину на бездействие местных властей. По словам женщины, этим летом из-за паводка ее единственное жилье стало непригодным для проживания, но в помощи ей отказывают.

«В интернет-приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области по вопросу нарушения жилищных прав ее семьи. Женщина с двумя малолетними детьми проживала в частном доме в городе Коркино, приобретенном за счет средств маткапитала. Летом в период паводка ее единственное жилье затопило», — сообщает информационный центр СК России.

Отмечается, что проведенная за счет средств матери экспертиза признало затопленный дом непригодным для проживания. Многочисленные обращения в уполномоченные органы с просьбой предоставить благоустроенную жилплощадь результатов не принесли. В результате жительница Коркино вместе с детьми вынуждена проживать у знакомых.

В СУ СК России по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.

Ранее родственники женщины из Коркино рассказала URA.RU, что она является сиротой и воспитывает двоих детей одна. В региональном Минсоце пояснили, что Юлии Г. отказано в предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья взамен утраченного. Решение принято на основании заключения комиссии администрации Коркинского округа, согласно которому жилой дом находился в аварийном состоянии до подтопления, следовательно, он не может быть признан утраченным в результате ЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Коркино (Челябинская область), которая одна растит двоих маленьких детей, пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину на бездействие местных властей. По словам женщины, этим летом из-за паводка ее единственное жилье стало непригодным для проживания, но в помощи ей отказывают. «В интернет-приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области по вопросу нарушения жилищных прав ее семьи. Женщина с двумя малолетними детьми проживала в частном доме в городе Коркино, приобретенном за счет средств маткапитала. Летом в период паводка ее единственное жилье затопило», — сообщает информационный центр СК России. Отмечается, что проведенная за счет средств матери экспертиза признало затопленный дом непригодным для проживания. Многочисленные обращения в уполномоченные органы с просьбой предоставить благоустроенную жилплощадь результатов не принесли. В результате жительница Коркино вместе с детьми вынуждена проживать у знакомых. В СУ СК России по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Ранее родственники женщины из Коркино рассказала URA.RU, что она является сиротой и воспитывает двоих детей одна. В региональном Минсоце пояснили, что Юлии Г. отказано в предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья взамен утраченного. Решение принято на основании заключения комиссии администрации Коркинского округа, согласно которому жилой дом находился в аварийном состоянии до подтопления, следовательно, он не может быть признан утраченным в результате ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...