В челябинской деревне уничтожат всю домашнюю птицу

В деревне Султаново Кунашакского округа (Челябинская область) в связи с опасной болезнью уничтожат всю домашнюю птицу. Об этом сообщается в распоряжении правительства региона, опубликованном на портале официальной правовой информации.
«Изъять все виды домашней птицы всех половозрастных групп и (или) продукцию птицеводства на территории деревни Султаново Кунашакского муниципального округа. Главному управлению ветеринарии организовать и провести работу по изъятию животных и продуктов животного происхождения на территории эпизоотического очага», — сказано в документе.
В документе сказано, что владельцам птицы и продуктов животного происхождения будет возмещен понесенный в результате изъятия ущерб. О характере эпизоотии в документе говорится, что она относится к особо опасным болезням животных. Распоряжение правительства датировано 23 сентября, оно подлежит обязательному опубликованию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!