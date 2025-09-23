В челябинской деревне уничтожат всю домашнюю птицу

В деревне Султаново Кунашакского округа (Челябинская область) в связи с опасной болезнью уничтожат всю домашнюю птицу. Об этом сообщается в распоряжении правительства региона, опубликованном на портале официальной правовой информации.

«Изъять все виды домашней птицы всех половозрастных групп и (или) продукцию птицеводства на территории деревни Султаново Кунашакского муниципального округа. Главному управлению ветеринарии организовать и провести работу по изъятию животных и продуктов животного происхождения на территории эпизоотического очага», — сказано в документе.

В документе сказано, что владельцам птицы и продуктов животного происхождения будет возмещен понесенный в результате изъятия ущерб. О характере эпизоотии в документе говорится, что она относится к особо опасным болезням животных. Распоряжение правительства датировано 23 сентября, оно подлежит обязательному опубликованию.

