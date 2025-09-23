Челябинские полицейские разыскивают мужчину, который поджег автомобили на парковке в поселке Прудный. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. В результате инцидента пострадали шесть машин.
«Поступило сообщение от очевидцев. Уже установлено, что два автомобиля полностью уничтожены (Hyundai ix35 и Changan), еще четыре повреждены („Лада Приора“, Chrysler 200, Fiat). Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 (умышленное уничтожение имущества) УК РФ. Мероприятия по поиску продолжаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Случай произошел в поселке Прудный Сосновского района в третьем часу ночи. Согласно видео с камеры домофона, мужчина лег под одну из машин (Hyundai ix35), поджег ее и убежал. Дальше машины начинают гореть одна за другой.
