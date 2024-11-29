Как американцы День оленевода праздновали: города-побратимы на Ямале

Ямал богат не только природными ископаемыми, но дипломатическими связями по всему миру. О том, как ямальцы учили американцев есть булочки со сливочным маслом и устанавливали бизнес-отношения с родиной Санта-Клауса — в материале URA.RU.
Газовые гиганты стали отправной точкой дипломатических отношений
Побратимство Нового Уренгоя и Касселя (Германия) зародилось благодаря сотрудничеству компаний «Уренгойгазпром» и «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» в сентябре 2004 года, когда «газовую столицу» России с официальным визитом посетила делегация концерна BASF и Европейского парламента. Обсуждались вопросы не только о предпринимательском партнерстве, но и культурное и социальное взаимодействие.
В честь первого шага сплочения проводились Дни немецкой культуры: ямальцы организовали выступление камерного оркестра имени Баха из Лейпцига. А 3 сентября 2005 года города Кассель и Новый Уренгой подписали соглашение о статусе побратимов.
В апреле 2016 года глава Нового Уренгоя Иван Костогриз и мэр Касселя Бертрам Хильгнен оформили дополнение к ранее заключенному соглашению о сотрудничестве. Оно касалось развития взаимодействия в областях административного управления, образования и культуры. Обе стороны выразили свое стремление не только продолжить, но и расширить области двусторонних отношений. Согласно тому документу, срок действия установленных в 2005 году договоренностей продлевали до 31 июля 2019 года.
Столица Ямала и центр Лапландии
Дружеские отношения между столицей ЯНАО Салехардом и центром Лапландии Рованиеми установили в 2014 году. Управление, экономика, социальная сфера, образование, наука и культура стали лейтмотивом меморандума о сотрудничестве.
В рамках визита, ставшего отправной точкой партнерства двух северных городов, делегация Ямала провела ряд встреч с представителями бизнес-структур Рованиеми, посетила цеха компании по строительству детских площадок Lappset Oy. Проводились переговоры с генеральным директором компании по переработке шкур северного оленя Lapin Nahka Oy и генеральным директором компании Polarica Oy по вопросам переработки дикороссов.
В августе 2014 года состоялся ответный визит представителей Финляндии. Делегацию из города Рованиеми возглавил мэр Эско Лотвонен. В состав группы вошли также члены городской администрации и представители бизнес-сообщества. Во время визита была организована встреча с мэрами обоих городов, на которой рассматривались ключевые аспекты сотрудничества и конкретные пункты плана по укреплению двусторонних отношений. Эско Лотвонен предложил добавить в программу сотрудничества обмен опытом в области обращения с твердыми бытовыми отходами и улучшения городской инфраструктуры в условиях сурового климата.
«У вас в России сладкие булочки едят со сливочным маслом?» — побратимство городов Муравленко и Клэрмор
Побратимские отношения ямальского города Муравленко с американским городом Клэрмором завязались в середине 1990-х годов. Все началось с успешного взаимодействия с фирмой Centrilift, выпускающей высокоэффективное нефтепромысловое оборудование. По завершению совместной работы в рамках заключенных контрактов стороны изъявили желание продолжить общение и развить дружеские связи: с инициативой организовать культурный обмен учащимися летом 1997 года выступил мэр Клэрмора Рэймонд Пэйтон Эйкин III.
В декабре 1997 группа школьников отправились в Клэрмор, чтобы обменяться опытом в американских семьях. Подобные поездки для школьников стали частым явлением: как вспоминают Элина и Светлана Нугаевы, которые в 2003 году были школьницами, поездка в Клэрмор стала для них чем-то необычным.
Три недели, проведенные в Клэрморе, в моей жизни остались, как самые беззаботные и счастливые мгновения. Что касается жителей Клэрмора, главное, что меня поразило, это то, что практически все они искренне верят в Бога и каждое воскресенье ходят в церковь всей семьей. Вся жизнь типичного клэрморца, как мне показалось, просчитана на несколько лет вперед, и ничто не может возмутить ее спокойного течения. То, что не вписывается в их представление о должном, будет сочтено в крайней мере странным. Помню, однажды моя «американская мама» была очень удивлена, когда я, разрезав сладкую булочку пополам, намазала ее маслом. «У вас в России сладкие булочки едят со сливочным маслом?» — удивленно спросила она. «Да, попробуйте, это очень вкусно». Так и не попробовала...
А американцы на Ямале побывали на Дне оленевода. Их усадили в оленьи упряжки, покатали на лыжах и научили делать ямальские сувениры. Также состоялись праздничные «Русские посиделки» и встречи в «Английском клубе». В завершении прошел праздничный концерт «Мост дружбы».
Ямало-Ненецкий автономный округ показал себя эффективным регионом на международной арене в сфере договоренности. Помимо иностранных дипломатических связей, развивается и межрегиональное сотрудничество.
Ранее URA.RU сообщало о том, что главы Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко и Нягани (ХМАО) Иван Ямашев, а также замглавы Ялуторовска (Тюменская область) Ольга Губачева подписали соглашение о сотрудничестве, сделав муниципалитеты городами-побратимами. В рамках соглашения города будут развивать отношения в сферах промышленности, строительства, транспорта, коммуникаций, образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики.
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