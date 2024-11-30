30 ноября 2024
29 ноября 2024

В Тюмени пять дней ищут 65-летнюю женщину. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Уже пять дней ведутся поиски 65-летней тюменки
Уже пять дней ведутся поиски 65-летней тюменки Фото:

В Тюмени пропала 65-летняя женщина. Ее местоположение неизвестно с 26 ноября, сообщили в поисковом отряде «Лиза Арлет».

«Пропала Калашникова Наталья Ефимовна, 65 лет. С 26 ноября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — написано в группе волонтеров VK.

У женщины темно-русые волосы с проседью, голубые глаза, худощавое телосложение и рост 175 сантиметров. Одета была в серый пуховик и серые штаны.

Уже пять дней ведутся поиски 65-летней тюменки
Уже пять дней ведутся поиски 65-летней тюменки
Фото:

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В Тюмени пропала 65-летняя женщина. Ее местоположение неизвестно с 26 ноября, сообщили в поисковом отряде «Лиза Арлет». «Пропала Калашникова Наталья Ефимовна, 65 лет. С 26 ноября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — написано в группе волонтеров VK. У женщины темно-русые волосы с проседью, голубые глаза, худощавое телосложение и рост 175 сантиметров. Одета была в серый пуховик и серые штаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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