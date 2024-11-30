Уже пять дней ведутся поиски 65-летней тюменки
В Тюмени пропала 65-летняя женщина. Ее местоположение неизвестно с 26 ноября, сообщили в поисковом отряде «Лиза Арлет».
«Пропала Калашникова Наталья Ефимовна, 65 лет. С 26 ноября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — написано в группе волонтеров VK.
У женщины темно-русые волосы с проседью, голубые глаза, худощавое телосложение и рост 175 сантиметров. Одета была в серый пуховик и серые штаны.
Уже пять дней ведутся поиски 65-летней тюменки
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