В Тюмени подросток на гоночном карте вылетел с трассы и сбил коляску с младенцем

Возле одного из торговых центров Тюмени 11-летний подросток на гоночном карте вылетел с трассы и сбил коляску с младенцем, которую катил мужчина. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.
«В результате в августе 2024 года 11-летний ребенок, управляя мини-автомобилем карт, не справился с управлением и врезался в ограждение, состоящее из автопокрышек, соединенных веревкой. Из-за предельной изношенности веревки ограждение от удара сломалось, карт вылетел за пределы трассы и сбил находящегося рядом мужчину с коляской, в которой находился грудной ребенок», — указано в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.
После инцидента была проведена прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что 34-летний организатор аттракциона не зарегистрировал его в установленном законом порядке. Также он не обеспечил безопасность на гоночной трассе. Бизнесмен был признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и приговорен к штрафу в 150 000 рублей. Еще 50 000 рублей предприниматель должен выплатить матери пострадавшего ребенка.
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