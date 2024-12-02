02 декабря 2024

В Тюмени подросток на гоночном карте вылетел с трассы и сбил коляску с младенцем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП произошло летом 2024 года
ЧП произошло летом 2024 года Фото:

Возле одного из торговых центров Тюмени 11-летний подросток на гоночном карте вылетел с трассы и сбил коляску с младенцем, которую катил мужчина. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«В результате в августе 2024 года 11-летний ребенок, управляя мини-автомобилем карт, не справился с управлением и врезался в ограждение, состоящее из автопокрышек, соединенных веревкой. Из-за предельной изношенности веревки ограждение от удара сломалось, карт вылетел за пределы трассы и сбил находящегося рядом мужчину с коляской, в которой находился грудной ребенок», — указано в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.

После инцидента была проведена прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что 34-летний организатор аттракциона не зарегистрировал его в установленном законом порядке. Также он не обеспечил безопасность на гоночной трассе. Бизнесмен был признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и приговорен к штрафу в 150 000 рублей. Еще 50 000 рублей предприниматель должен выплатить матери пострадавшего ребенка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле одного из торговых центров Тюмени 11-летний подросток на гоночном карте вылетел с трассы и сбил коляску с младенцем, которую катил мужчина. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «В результате в августе 2024 года 11-летний ребенок, управляя мини-автомобилем карт, не справился с управлением и врезался в ограждение, состоящее из автопокрышек, соединенных веревкой. Из-за предельной изношенности веревки ограждение от удара сломалось, карт вылетел за пределы трассы и сбил находящегося рядом мужчину с коляской, в которой находился грудной ребенок», — указано в telegram-канале прокуратуры Тюменской области. После инцидента была проведена прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что 34-летний организатор аттракциона не зарегистрировал его в установленном законом порядке. Также он не обеспечил безопасность на гоночной трассе. Бизнесмен был признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и приговорен к штрафу в 150 000 рублей. Еще 50 000 рублей предприниматель должен выплатить матери пострадавшего ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...