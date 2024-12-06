06 декабря 2024

В Тюмени провели фестиваль в честь трехсотлетия тюменского ковра. Фоторепортаж

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Фестиваль провели на пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени
Фестиваль провели на пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени Фото:

В Тюмени прошел юбилейный фестиваль тюменского ковра. В этом году ему исполнилось 300 лет. Фестиваль проходил на пешеходной улице Дзержинского в центре города. Жители и гости города могли выпить горячего чаю из самовара, поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству и узнать об истории коврового промысла Тюмени на интерактивных экскурсиях. Подробнее о том, как прошел Сибирский фестиваль тюменского ковра — в материале URA.RU. 

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В Тюмени прошел юбилейный фестиваль тюменского ковра. В этом году ему исполнилось 300 лет. Фестиваль проходил на пешеходной улице Дзержинского в центре города. Жители и гости города могли выпить горячего чаю из самовара, поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству и узнать об истории коврового промысла Тюмени на интерактивных экскурсиях. Подробнее о том, как прошел Сибирский фестиваль тюменского ковра — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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