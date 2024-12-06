Фестиваль провели на пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени
В Тюмени прошел юбилейный фестиваль тюменского ковра. В этом году ему исполнилось 300 лет. Фестиваль проходил на пешеходной улице Дзержинского в центре города. Жители и гости города могли выпить горячего чаю из самовара, поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству и узнать об истории коврового промысла Тюмени на интерактивных экскурсиях. Подробнее о том, как прошел Сибирский фестиваль тюменского ковра — в материале URA.RU.
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