Куда сводить детей на новогодние каникулы и развлечься самому

Длинные новогодние каникулы наступили для жителей Курганской области. Те, кто не смог выбраться за пределы региона, будут искать развлечения в родном краю. Кто и как развлекает жителей региона в каникулы, разбирался корреспондент URA.RU.
Театральные постановки для всей семьи
Курганский театр драмы приготовил для своих зрителей насыщенную программу на новогодние каникулы. Спектакли начнутся с детских постановок, таких как «Свет мой зеркальце» по сказке А.С . Пушкина, рождественского спектакля «Щелкунчик», караоке-приключения «Танцуют все!». Эти спектакли и представления можно будет увидеть и уже в новом, 2025 году.
После Нового года актеры театра порадуют горожан и гостей Кургана постановками для взрослых «Здравствуйте, я ваша тетя» и «За двумя зайцами». Завершится каникулярный марафон спектаклем «Морозко», где каждый сможет почувствовать зимнюю атмосферу.
Театр «Гулливер» начнет работу 2 января. В КВЦ артисты кукольного театра во время каникул покажут четыре постановки. Это «Рукавичка Дедушки Мороза», «По щучьемуу велению», «Золушка» и «Дюймовочка».
Волшебство для детей в Дворце культуры железнодорожников
С 29 декабря по 7 января маленьких жителей Кургана ждет интерактивное приключение «Новогодняя тайна волшебников». Это представление погрузит детей в атмосферу праздника и волшебства.
Новогодний тур
С 20 декабря по 20 января жители и гости Кургана могут отправиться в новогодний тур вместе с туристско-информационным центром «В гости к Деду Морозу». Программа включает осмотр украшенного города и посещение культурно-исторического комплекса «Царево городище». Участников мероприятия возят по городу новогодние украшенные автобусы.
Развлекательные мероприятия для детей
Центральный парк культуры и отдыха предлагает разнообразные активности для детей на открытом воздухе, включая световые качели и уличные тренажеры. В Детском парке через дорогу от ЦПКиО найдутся развлечения для самых маленьких курганцев. В небольшом парке расположен уличный городок с качелями. В центре Кургана, в городском саду, есть детская площадка для малышей и большой городок с горками и канатом. В городском парке «Энергетик» можно пройтись, позаниматься на тренажерах и поваляться в сугробах.
Детские развлекательные центры в торгово-развлекательных центрах («РИО», «Гиперсити», «Стрекоза») также готовы встретить маленьких гостей с интересными играми и развлечениями.
Площадки для празднования Нового года
Главная площадь города станет центром новогодних мероприятий с концертами и ярмарками. Троицкая площадь и культурный центр «Современник» также устроят праздничные программы для жителей и гостей Кургана. Катания с горок, фотографии у ледяных фигур и хорошее настроение ждет всех членов вашей семьи.
Спортивные площадки и гуляния
В новогодние каникулы следует обязательно сходить покататься на коньках с детьми. Платные и бесплатные ледовые площадки на открытом воздухе ждут детей и их родителей в Детском парке, на стадионе «Центральный», Молодежном парке и на площади имени Ленина.
Прогулка на лыжах станет ободряющим семейным приключением в новогодние праздники. Лыжню можно найти в поселке Увал, в центре зимних видов спорта на улице Звездной и в микрорайоне Рябково. Желающие прогуляться без лыж и палок, могут отправиться на недавно открытую экотропу.
Общение с животными станет интересным событием для любого ребенка. Юных посетителей с родителями ждут конные клубы в ЦПКиО и шестом микрорайоне Заозерного жилого массива. Также можно съездить на страусиную или конную ферму в Лукино.
Филармония и Ледовый Дворец спорта
Филармония предложит концертные программы, включая выступления фольклорного ансамбля «Цветень», спектакля «Щелкунчик» и концерт баритона Павла Табакова. Ледовый Дворец спорта порадует зрителей уникальным ледовым шоу «Золушка» с участием знаменитых фигуристов, олимпийских чемпионов Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, Аделины Сотниковой.
Киноразвлечения в праздники
Универсальным средством для семейного развлечения в праздники остается кино. Ведра попкорна и напитки сделают просмотр любого фильма веселым. Мультфильмы и рождественские премьеры будут интересны малышам и их родителям. Курганские кинотеатры предложат зрителям новинки семейного, развлекательного и анимационного кино, которые сделают зимние вечера интересными и увлекательными.
Курган в новогодние каникулы предлагает множество вариантов для отдыха и развлечений для всех возрастов. Праздники обещают быть яркими и незабываемыми.
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