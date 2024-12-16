В Кургане построят пирсы на набережной возле ЦПКиО

В Кургане возле Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) планируют провести благоустройство набережной реки Битевки и построить пирсы для рыбаков. Проектно-сметную документацию будущей зоны отдыха разработает компания «Метрополия» из Пензы за 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации по благоустройству набережной на реке Битевке в Кургане от улицы Карельцева на участке от дома №13 до дома №58 по улице Пушкина. Подрядчик: ООО „Метрополия“ из Пензы. Стоимость контракта: 2 200 000 рублей», — указано в информации о победителе аукциона.
Также подрядчику необходимо будет провести изыскания и разработать проект благоустройства ландшафтного парка в Заозерном. Ориентировочно участок расположен вдоль реки Черной от проспекта Маршала Голикова до 11-го микрорайона. На обоих участках планируются работы по озеленению, освещению, техническому подключению к сетям и разработке входных групп. Окончание работ рассчитано до 10 апреля 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане по улице Горького планируют благоустроить сквер. По данным источников агентства, новую зону отдыха сделают на месте снесенной исторической гостиницы купца Даниила Соловьева. Полностью демонтировать бывшую усадьбу должны до конца года.
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