После гибели Кириллова к статусным генералам предложили приставить охрану

После гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерала Кириллова и разработчика крылатых ракет Михаила Шатского появилось мнение о необходимости усиления охраны высокопоставленных военных лиц. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт Владимир Орлов.
«Наши офицеры живут аскетично, у них нет своей персональной охраны. Каждому из них не приставлено по чоповцу, который должен перед ним все с собакой проверять. Они живут обычной жизнью, это не какие-то великие люди, которым требуется постоянная охрана. Может быть, такие резонансные случаи как теракт в отношении генерала побудят расширить круг лиц, в отношении которых должна обеспечиваться охрана», — заявил в разговоре с нами Орлов.
Эксперт также предположил возможность создания специализированного подразделения при Федеральной службе охраны, которое бы занималось защитой статусных военных. По его мнению, текущие меры безопасности не способны адекватно защитить военных от подобных угроз.
Ранее в Москве в результате взрыва устройства погиб Игорь Кириллов и его помощник. Кроме того, 12 декабря поступила информация о том, что главный конструктор Конструкторского бюро «Марс» Михаил Шатский, вероятно, был убит в районе Кузьминского лесопарка в Котельниках, передает телеканал «360.ru»
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