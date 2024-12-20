В Тюменской области простятся с погибшим на СВО разведчиком

Прощание м погибшим состоится в его родном городе
В Ялуторовске (Тюменская область) простятся с погибшим на СВО разведчиком Александром Хухоровым. Об этом сообщили в администрации города.
«Наш земляк был на СВО с первых дней, в рядах разведчика-радиотелефониста разведывательного батальона, в должности старшего сержанта. Прощание с Александром Хухоровым состоится 23 декабря в Сретенском Соборе», — сообщили в мэрии.
У погибшего осталось двое детей. В городе он работал на мясо- и молочном комбинате. Проходил военную службу в Чечне, а в 2014 году подписал контракт и уехал в военную часть Севастополя.
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