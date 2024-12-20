Рязанский аферист менял курганским пенсионерам розетки за 120 тысяч рублей

Рязанский мошенник обманывал в Шадринске (Курганская область) пенсионерок, представляясь электриком. Об убеждал пожилых людей в необходимости замены электророзеток. Затем аферист требовал со стариков большие деньги, до 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России в регионе.
«В Шадринске злоумышленник из Рязанской области убедил одинокую 77-летнюю пенсионерку в необходимости поменять розетки, ссылаясь на важность противопожарной безопасности. После завершения монтажных работ он выставил ей счет на сумму 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области».
У старушки было только 39 тысяч рублей, которые взял псевдоэлектрик, пообещав забрать оставшуюся часть долга позже, отметили в МВД. Этот случай мошенничества был не единственным. Правоохранители завели на приезжего афериста уголовное дело.
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