Рязанский аферист менял курганским пенсионерам розетки за 120 тысяч рублей

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Полиция задержала мошенника в Шадринске
Полиция задержала мошенника в Шадринске Фото:

Рязанский мошенник обманывал в Шадринске (Курганская область) пенсионерок, представляясь электриком. Об убеждал пожилых людей в необходимости замены электророзеток. Затем аферист требовал со стариков большие деньги, до 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России в регионе.

«В Шадринске злоумышленник из Рязанской области убедил одинокую 77-летнюю пенсионерку в необходимости поменять розетки, ссылаясь на важность противопожарной безопасности. После завершения монтажных работ он выставил ей счет на сумму 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области».

У старушки было только 39 тысяч рублей, которые взял псевдоэлектрик, пообещав забрать оставшуюся часть долга позже, отметили в МВД. Этот случай мошенничества был не единственным. Правоохранители завели на приезжего афериста уголовное дело.

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Рязанский мошенник обманывал в Шадринске (Курганская область) пенсионерок, представляясь электриком. Об убеждал пожилых людей в необходимости замены электророзеток. Затем аферист требовал со стариков большие деньги, до 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России в регионе. «В Шадринске злоумышленник из Рязанской области убедил одинокую 77-летнюю пенсионерку в необходимости поменять розетки, ссылаясь на важность противопожарной безопасности. После завершения монтажных работ он выставил ей счет на сумму 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области». У старушки было только 39 тысяч рублей, которые взял псевдоэлектрик, пообещав забрать оставшуюся часть долга позже, отметили в МВД. Этот случай мошенничества был не единственным. Правоохранители завели на приезжего афериста уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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