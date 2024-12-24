В Тюменской области похоронят погибшего на СВО военного

Прощание с мужчиной пройдет в Сретенском соборе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Ялуторовске (Тюменская область) 25 декабря простятся с Яковым Тельминовым, погибшем на СВО. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«Яков Федорович Тельминов родился 19 декабря 1977 года в Ялуторовске. Учился в школе имени Декабристов, закончил агроколледж, служил в армии, работал на предприятиях города. Позже подписал контракт с Минобороны РФ. Прощание пройдет 25 декабря в Сретенском соборе, в 12:00», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в школе Тобольска открыли мемориал погибшего героя СВО. Там увековечили память об Андрее Кугаевском.
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