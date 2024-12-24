В Тюменской области похоронят погибшего на СВО военного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с мужчиной пройдет в Сретенском соборе
Прощание с мужчиной пройдет в Сретенском соборе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ялуторовске (Тюменская область) 25 декабря простятся с Яковым Тельминовым, погибшем на СВО. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Яков Федорович Тельминов родился 19 декабря 1977 года в Ялуторовске. Учился в школе имени Декабристов, закончил агроколледж, служил в армии, работал на предприятиях города. Позже подписал контракт с Минобороны РФ. Прощание пройдет 25 декабря в Сретенском соборе, в 12:00», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в школе Тобольска открыли мемориал погибшего героя СВО. Там увековечили память об Андрее Кугаевском.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ялуторовске (Тюменская область) 25 декабря простятся с Яковым Тельминовым, погибшем на СВО. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Яков Федорович Тельминов родился 19 декабря 1977 года в Ялуторовске. Учился в школе имени Декабристов, закончил агроколледж, служил в армии, работал на предприятиях города. Позже подписал контракт с Минобороны РФ. Прощание пройдет 25 декабря в Сретенском соборе, в 12:00», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в школе Тобольска открыли мемориал погибшего героя СВО. Там увековечили память об Андрее Кугаевском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...