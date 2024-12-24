Потребителям пяти регионов УрФО установили свыше 70 тысяч курганских счетчиков

Потребителям Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, а также Оренбурга, Сургута и Ноябрьска в 2024 году установили свыше 70 тысяч приборов учета электроэнергии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Энергосбытовой компании «Восток», новые счетчики — отечественного производства, их изготавливают на «Курганском приборостроительном заводе» (входит в Группу компаний «Интертехэлектро»).
Счетчики бесплатно заменяют и устанавливают тем потребителям, у кого старые приборы учета вышли из строя или имеют истекший срок межповерочного интервала. «В 2024 году населению и юридическим лицам было установлено более 71 тысячи приборов учета электроэнергии. Наибольшее количество установили в Челябинской области — почти 22 тысячи, в Курганской области — более 20,5 тысяч, в Тюменской области — почти 12 тысяч, в Сургуте — почти 10 тысяч, в Свердловской области — около пяти тысяч», — рассказали в пресс-службе компании.
Специалисты энергосбытовой компании меняют счетчики потребителям в многоквартирных жилых домах. В частном секторе замена приборов учета находится в зоне ответственности сетевой компании.
«Все заявки от потребителей по установке приборов учета электроэнергии на 2024 год выполнили. Работа по замене приборов учета будет продолжена в следующем году», — отметил директор по организации монтажа и эксплуатации средств измерения энергосбытовой компании Александр Семенов.
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