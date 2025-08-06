06 августа 2025

Shaman поделился методикой воспитания дочери

Shaman: пусть дочь видит, что ее отец чего-то добился
© Служба новостей «URA.RU»
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Shaman хочет, чтобы его дочь видела, чего он достиг
Shaman хочет, чтобы его дочь видела, чего он достиг Фото:

Певец Shaman (Ярослав Дронов) осознанно жертвует временем с семьей ради достижения успеха. О своем подходе к воспитанию дочери, он рассказал в ответ на вопрос журналистов.

«Пусть моя дочка будет видеть и знать, что ее отец чего-то в этой жизни добился. Пусть я буду для нее примером. В любом случае, чтобы достичь каких-то результатов, приходится, так или иначе, чем-то жертвовать», — пояснил свою позицию певец. Об этом артист сообщил в интервью изданию Starhit.

Артист не любит афишировать семейные отношения. Известно, что певец был женат дважды и имеет дочь от первого брака. Shaman впервые вступил в брак с Мариной Рощупкиной, преподавательницей музыкальной школы в Новомосковске, где он сам обучался.

В возрасте 16 лет музыкант влюбился в свою наставницу по народному пению, которой тогда было 22 года. Их отношения были официально оформлены в 2012 году. Спустя два года у супругов родилась дочь Варвара, проявившая музыкальные таланты, доставшиеся ей от родителей.

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) осознанно жертвует временем с семьей ради достижения успеха. О своем подходе к воспитанию дочери, он рассказал в ответ на вопрос журналистов. «Пусть моя дочка будет видеть и знать, что ее отец чего-то в этой жизни добился. Пусть я буду для нее примером. В любом случае, чтобы достичь каких-то результатов, приходится, так или иначе, чем-то жертвовать», — пояснил свою позицию певец. Об этом артист сообщил в интервью изданию Starhit. Артист не любит афишировать семейные отношения. Известно, что певец был женат дважды и имеет дочь от первого брака. Shaman впервые вступил в брак с Мариной Рощупкиной, преподавательницей музыкальной школы в Новомосковске, где он сам обучался. В возрасте 16 лет музыкант влюбился в свою наставницу по народному пению, которой тогда было 22 года. Их отношения были официально оформлены в 2012 году. Спустя два года у супругов родилась дочь Варвара, проявившая музыкальные таланты, доставшиеся ей от родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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