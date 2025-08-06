Конфликт детей во дворе Нижневартовска обернулся уголовным делом

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных приезжими в одном из дворов Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале ведомства.
В сообщении следственного комитета уточняется, что поводом для проверки стали публикации в соцсетях. Местные жители пишут, что дети приезжих выгоняют с игровой площадки русских детей, применяют к ним физическую силу и оскорбляют. «Родители, пытаясь повлиять на ситуацию, сталкиваются с неадекватной реакцией и угрозами», — говорится в сообщении ведомства.
Следственные органы СК России по ХМАО проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СКР поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата СК.
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