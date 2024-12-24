Новое кафе откроют уже в феврале
В феврале 2025 года в Тарко-Сале (ЯНАО) откроется кафе в парке «Здоровье». Из окон кафе будет открываться вид на каток. Здесь же планируют открыть прокат коньков, сообщают в администрации.
«Кафе с видом на каток начнет работу в начале февраля 2025 года. Также здесь будет работать пункт проката коньков. Осталось завершить небольшие работы, и объект будет готов принять посетителей», — рассказал в ходе прямого эфира глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Кафе будет располагаться в таркосалинском парке «Здоровье».
Кафе в Тарко-Сале
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