В ЯНАО откроют кафе с видом на каток. Фото

В Тарко-Сале в парке «Здоровье» откроют кафе с видом на каток

25 декабря 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Новое кафе откроют уже в феврале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В феврале 2025 года в Тарко-Сале (ЯНАО) откроется кафе в парке «Здоровье». Из окон кафе будет открываться вид на каток. Здесь же планируют открыть прокат коньков, сообщают в администрации. «Кафе с видом на каток начнет работу в начале февраля 2025 года. Также здесь будет работать пункт проката коньков. Осталось завершить небольшие работы, и объект будет готов принять посетителей», — рассказал в ходе прямого эфира глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Кафе будет располагаться в таркосалинском парке «Здоровье». Кафе в Тарко-Сале Мой Тарко-Сале, t.me . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В феврале 2025 года в Тарко-Сале (ЯНАО) откроется кафе в парке «Здоровье». Из окон кафе будет открываться вид на каток. Здесь же планируют открыть прокат коньков, сообщают в администрации. «Кафе с видом на каток начнет работу в начале февраля 2025 года. Также здесь будет работать пункт проката коньков. Осталось завершить небольшие работы, и объект будет готов принять посетителей», — рассказал в ходе прямого эфира глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Кафе будет располагаться в таркосалинском парке «Здоровье».