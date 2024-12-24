24 декабря 2024

В ЯНАО откроют кафе с видом на каток. Фото

В Тарко-Сале в парке «Здоровье» откроют кафе с видом на каток
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Вкус странствий». Пермь, общепит, кафе, ресторан
Новое кафе откроют уже в феврале Фото:

В феврале 2025 года в Тарко-Сале (ЯНАО) откроется кафе в парке «Здоровье». Из окон кафе будет открываться вид на каток. Здесь же планируют открыть прокат коньков, сообщают в администрации.

«Кафе с видом на каток начнет работу в начале февраля 2025 года. Также здесь будет работать пункт проката коньков. Осталось завершить небольшие работы, и объект будет готов принять посетителей», — рассказал в ходе прямого эфира глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Кафе будет располагаться в таркосалинском парке «Здоровье».

Кафе в Тарко-Сале
Кафе в Тарко-Сале

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В феврале 2025 года в Тарко-Сале (ЯНАО) откроется кафе в парке «Здоровье». Из окон кафе будет открываться вид на каток. Здесь же планируют открыть прокат коньков, сообщают в администрации. «Кафе с видом на каток начнет работу в начале февраля 2025 года. Также здесь будет работать пункт проката коньков. Осталось завершить небольшие работы, и объект будет готов принять посетителей», — рассказал в ходе прямого эфира глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Кафе будет располагаться в таркосалинском парке «Здоровье».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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