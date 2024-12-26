РФС поставил крест на карьерах молодых игроков за договорные матчи

Пять игроков получили наказания за договорные матчи в Молодежном первенстве России по футболу в текущем году. Один из них — отстранен от игровой командной дисциплины пожизненно, указано в решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС).
«Полузащитник Никита Милюков отстранен от футбола пожизненно. Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов — на пять лет (из них четыре условно с испытательным сроком два года), Дениса Чупрунова отстранили на три года условно», — написано на сайте РФС.
Результат игры с «Ахматом-М» был аннулирован, команде из Грозного присудили победу со счетом 3:0. В игре с ЦСКА армейцам засчитали фактическую победу 8:1.
В РФС добавили — меньшее наказание получили те футболисты, которые пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Чупрунову плюсом к санкциям придется выпалить штраф в 50 тысяч рублей, пишет RT.
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