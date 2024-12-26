26 декабря 2024

РФС поставил крест на карьерах молодых игроков за договорные матчи

РФС пожизненно отстранил 1 из 5 футболистов за договорные матчи
© Служба новостей «URA.RU»
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Санкции коснулись футболистов молодежной команды «Пари НН» за игры с «Ахматом» и ЦСКА
Санкции коснулись футболистов молодежной команды «Пари НН» за игры с «Ахматом» и ЦСКА Фото:

Пять игроков получили наказания за договорные матчи в Молодежном первенстве России по футболу в текущем году. Один из них — отстранен от игровой командной дисциплины пожизненно, указано в решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС).

«Полузащитник Никита Милюков отстранен от футбола пожизненно. Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов — на пять лет (из них четыре условно с испытательным сроком два года), Дениса Чупрунова отстранили на три года условно», — написано на  сайте РФС.

Результат игры с «Ахматом-М» был аннулирован, команде из Грозного присудили победу со счетом 3:0. В игре с ЦСКА армейцам засчитали фактическую победу 8:1.

В РФС добавили — меньшее наказание получили те футболисты, которые пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Чупрунову плюсом к санкциям придется выпалить штраф в 50 тысяч рублей, пишет RT.

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Пять игроков получили наказания за договорные матчи в Молодежном первенстве России по футболу в текущем году. Один из них — отстранен от игровой командной дисциплины пожизненно, указано в решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС). «Полузащитник Никита Милюков отстранен от футбола пожизненно. Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов — на пять лет (из них четыре условно с испытательным сроком два года), Дениса Чупрунова отстранили на три года условно», — написано на  сайте РФС. Результат игры с «Ахматом-М» был аннулирован, команде из Грозного присудили победу со счетом 3:0. В игре с ЦСКА армейцам засчитали фактическую победу 8:1. В РФС добавили — меньшее наказание получили те футболисты, которые пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Чупрунову плюсом к санкциям придется выпалить штраф в 50 тысяч рублей, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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