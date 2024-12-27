Россия запасется бытовой техникой, чтобы избежать роста цен на внутреннем рынке. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 27 декабря сообщил о введении льгот для предприятий, которые делают аппаратуру для производства микросхем. Как объяснил URA.RU доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, создание собственной микроэлектроники, которую встраивают в бытовую технику, снизит зависимость России от импорта из Китая.
Мишустин во вступительном слове назвал производство электроники одним из главных направлений для достижения технологического суверенитета. Властями уже приняты решения по разным видам помощи для отрасли, в том числе радиоэлектроники: доступ к льготному финансированию по линии институтов развития, субсидирование кредитов, послабления при платежах в бюджет и по страховым взносам.
«С 1 января распространим преференции по уплате налога на прибыль и на предприятия, которые выпускают оборудование для производства электронных компонентов. Сейчас ставка для них снизится в три раза и составит 8%», — сообщил премьер.
Речь о таких высокотехнологичных устройствах, как станки для обработки материалов, аппаратуре для выращивания полупроводниковых кристаллов и их дальнейшего формирования, для компоновки микросхем, плат, а также для сборки готовых приборов, пояснил глава правительства. Он уточнил, что льгота будет действовать три года, чтобы и дальше условия работы в этой сфере оставались привлекательными, обеспечивали возврат вложенных средств, помогали расширять производство. «И, что важно, чтобы предприятия могли платить достойную зарплату своим сотрудникам», — резюмировал Мишустин.
Власти понимают, что в мире нарастают геополитические риски, поэтому ускоряют налаживание собственного производства микросхем, сказал Максим Чирков. Государство заинтересовано в стабильных поставках. Если в Азии начнется конфликт вокруг Тайваня — крупнейшего экспортера микроэлектроники — Россия тоже столкнется с нехваткой такого оборудования, предупредил эксперт.
«Нельзя забывать и о глобальных логистических проблемах — вооруженном конфликте недалеко от Суэцкого канала. Отечественные микрочипы повысят локализацию многих видов продукции. Бытовой техники, например. Электронная компонента там по объему небольшая, но она дорогостоящая — около 10-20% себестоимости продукции. Импортозамещение позволит спокойно собирать свою технику и снизить риски повышения цен на нее в случае глобальных конфликтов», — считает экономист.
Россия сможет обеспечить такой техникой и рынки ЕАЭС, дополнил Чирков. «Белоруссия и другие дружественные государства заинтересованы в стабильных поставках микросхем. В будущем мы сможем удовлетворить и их спрос», — подытожил экономист.
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