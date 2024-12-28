ФСБ задержала бизнесмена, а аппарат Заксо ждут преобразования: события дня в ЯНАО

Заксобрание ЯНАО ждут перемены в 2025 году (фото из архива)
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вошел в состав рабочей группы по вопросам развития образования в России, а управленческий аппарат Законодательного собрания в новом году ждут сокращения. В Тарко-Сале ФСБ задержала посредника, который передавал взятку налоговику от свердловского бизнесмена, а в поселке Уренгой продолжается расследование гибели ребенка. Эти и другие события 28 декабря — в подборке URA.RU.
- Губернатор Артюхов вошел в рабочую группу по вопросам развития системы образования. Возглавлять ее будет помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
- Губернатор также дал большое интервью, в котором рассказал, что мечтает, чтобы специалисты оставались на Ямале. Регион не должен восприниматься, как "место для вахтовиков".
- Аппарат управления Заксобрания ЯНАО в 2025 году ждет оптимизация, которая предполагает изменения штата. Власти уверяют, что сокращений не будет, и работникам, чьи должности упразднят, будут предложены другие вакансии.
- Глава депкультуры Евгений Колтунов выразил надежду, "что останется живым" после масштабных празднований юбилеев городов. Так, в ироничном ключе, чиновник обозначил личные цели на следующий год.
- В то же время, руководитель департамента молодежной политики Наиль Хайруллин торжественно открыл четвертую на Ямале арт-резиденцию. Она находится в Тарко-Сале и получила название "Пур".
- А лидер окружного отделения ЛДПР Андрей Кузнецов слегка повысил себя в должности. Пиарщики Кузнецова скопировали и выложили текст Владимира Сысоева, не поправив первоначальный текст.
- Промышленность округа выходит из стагнации. Рост объемов промышленного производства ЯНАО за январь — ноябрь 2024 года в соотношении с тем же периодом прошлого года составил 5,9 %.
- ФСБ задержала посредника, который передавал взятку налоговику из Тарко-Сале. Так бизнесмен из Екатеринбурга попытался избежать уплаты налогов, сумма которых значительно превышала сумму взятки.
- В Уренгое следователи подозревают водителя КАМАЗ в причинении смерти по неосторожности мальчику 2011 года рождения. Мэр поселка Олег Якимов принес соболезнования семье погибшего.
- Экс-начальник вневедомственной охраны Салехарда может избежать обвинения в домогательствах. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Биля по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» отменено.
- В Ноябрьск приехали в отпуск дед и внук, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации. Дед Роман отмечает 28 декабря серебряную свадьбу.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомится на сайте URA.RU.
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