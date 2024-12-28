ФСБ задержала бизнесмена, а аппарат Заксо ждут преобразования: события дня в ЯНАО

Честный налоговик из ЯНАО сообщил о готовящейся взятке в ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Заксобрание ЯНАО ждут перемены в 2025 году (фото из архива)
Заксобрание ЯНАО ждут перемены в 2025 году (фото из архива) Фото:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вошел в состав рабочей группы по вопросам развития образования в России, а управленческий аппарат Законодательного собрания в новом году ждут сокращения. В Тарко-Сале ФСБ задержала посредника, который передавал взятку налоговику от свердловского бизнесмена, а в поселке Уренгой продолжается расследование гибели ребенка. Эти и другие события 28 декабря — в подборке URA.RU.

  • Губернатор Артюхов вошел в рабочую группу по вопросам развития системы образования.  Возглавлять ее будет помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
  • Губернатор также дал большое интервью, в котором рассказал, что мечтает, чтобы специалисты оставались на Ямале. Регион не должен восприниматься, как "место для вахтовиков".
  • Аппарат управления Заксобрания ЯНАО в 2025 году ждет оптимизация, которая предполагает изменения штата. Власти уверяют, что сокращений не будет, и работникам, чьи должности упразднят, будут предложены другие вакансии.
  • Глава депкультуры Евгений Колтунов выразил надежду, "что останется живым" после масштабных празднований юбилеев городов. Так, в ироничном ключе, чиновник обозначил личные цели на следующий год.
  • В то же время, руководитель департамента молодежной политики Наиль Хайруллин торжественно открыл четвертую на Ямале арт-резиденцию. Она находится в Тарко-Сале и получила название "Пур".
  • А лидер окружного отделения ЛДПР Андрей Кузнецов слегка повысил себя в должности. Пиарщики Кузнецова скопировали и выложили текст Владимира Сысоева, не поправив первоначальный текст.
  • Промышленность округа выходит из стагнации. Рост объемов промышленного производства ЯНАО за январь — ноябрь 2024 года в соотношении с тем же периодом прошлого года составил 5,9 %.
  • ФСБ задержала посредника, который передавал взятку налоговику из Тарко-Сале. Так бизнесмен из Екатеринбурга попытался избежать уплаты налогов, сумма которых значительно превышала сумму взятки. 
  • В Уренгое следователи подозревают водителя КАМАЗ в причинении смерти по неосторожности мальчику 2011 года рождения. Мэр поселка Олег Якимов принес соболезнования семье погибшего. 
  • Экс-начальник вневедомственной охраны Салехарда может избежать обвинения в домогательствах. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Биля по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» отменено.
  • В Ноябрьск приехали в отпуск дед и внук, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации. Дед Роман отмечает 28 декабря серебряную свадьбу.

Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомится на сайте URA.RU.

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вошел в состав рабочей группы по вопросам развития образования в России, а управленческий аппарат Законодательного собрания в новом году ждут сокращения. В Тарко-Сале ФСБ задержала посредника, который передавал взятку налоговику от свердловского бизнесмена, а в поселке Уренгой продолжается расследование гибели ребенка. Эти и другие события 28 декабря — в подборке URA.RU. Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомится на сайте URA.RU.
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