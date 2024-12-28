ФСБ задержала жителя ЯНАО, передавшего налоговику взятку от бизнесмена из Екатеринбурга

В Тарко-Сале (ЯНАО) сотрудники ФСБ задержали посредника, который пытался передать взятку от бизнесмена из Екатеринбурга, чтобы последний смог уйти от налогов. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следкома.
«В декабре в Тарко-Сале сотруднику налоговой службы поступило предложение от предпринимателя, желающего уклониться от обязательных налоговых отчислений на сумму 18 млн рублей, за взятку составить недостоверный акт камеральной проверки его налоговых деклараций. [Инспектор] сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, дальнейшие действия взяткодателя проходили под контролем сотрудников РУФСБ», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Посредником выступил местный житель, который был задержан в момент передачи взятки в один миллион рублей. Ведется следствие.
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