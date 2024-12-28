ФСБ задержала жителя ЯНАО, передавшего налоговику взятку от бизнесмена из Екатеринбурга

Бизнесмен из Екатеринбурга и житель ЯНАО попались при попытке дать взятку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тарко-Сале предприниматель пытался дать миллион рублей, чтобы уйти от налогов
В Тарко-Сале предприниматель пытался дать миллион рублей, чтобы уйти от налогов Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) сотрудники ФСБ задержали посредника, который пытался передать взятку от бизнесмена из Екатеринбурга, чтобы последний смог уйти от налогов. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следкома.

«В декабре в Тарко-Сале сотруднику налоговой службы поступило предложение от предпринимателя, желающего уклониться от обязательных налоговых отчислений на сумму 18 млн рублей, за взятку составить недостоверный акт камеральной проверки его налоговых деклараций. [Инспектор] сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, дальнейшие действия взяткодателя проходили под контролем сотрудников РУФСБ», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Посредником выступил местный житель, который был задержан в момент передачи взятки в один миллион рублей. Ведется следствие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) сотрудники ФСБ задержали посредника, который пытался передать взятку от бизнесмена из Екатеринбурга, чтобы последний смог уйти от налогов. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следкома. «В декабре в Тарко-Сале сотруднику налоговой службы поступило предложение от предпринимателя, желающего уклониться от обязательных налоговых отчислений на сумму 18 млн рублей, за взятку составить недостоверный акт камеральной проверки его налоговых деклараций. [Инспектор] сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, дальнейшие действия взяткодателя проходили под контролем сотрудников РУФСБ», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Посредником выступил местный житель, который был задержан в момент передачи взятки в один миллион рублей. Ведется следствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...