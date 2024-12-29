Пермские бойцы записали видеопоздравление к Новому году
Пермские бойцы СВО поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеопоздравление с передовой опубликовал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Наши защитники поздравляют всех жителей Прикамья с наступающим Новым годом. Этот праздник они встречают на передовой. Гордимся подвигом наших парней! Спасибо всем землякам. Вы каждый день помогаете фронту и родным наших военных», — написал губернатор.
Ранее URA.RU рассказало о том, что пермские учителя и школьники отправили на СВО восемь тонн подарков к Новому году. В акции приняли участие почти 10 тысяч человек.
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