29 декабря 2024

Пермские бойцы СВО поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермские бойцы записали видеопоздравление к Новому году
Пермские бойцы записали видеопоздравление к Новому году Фото:

Пермские бойцы СВО поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеопоздравление с передовой опубликовал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Наши защитники поздравляют всех жителей Прикамья с наступающим Новым годом. Этот праздник они встречают на передовой. Гордимся подвигом наших парней! Спасибо всем землякам. Вы каждый день помогаете фронту и родным наших военных», — написал губернатор.

Ранее URA.RU рассказало о том, что пермские учителя и школьники отправили на СВО восемь тонн подарков к Новому году. В акции приняли участие почти 10 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские бойцы СВО поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеопоздравление с передовой опубликовал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Наши защитники поздравляют всех жителей Прикамья с наступающим Новым годом. Этот праздник они встречают на передовой. Гордимся подвигом наших парней! Спасибо всем землякам. Вы каждый день помогаете фронту и родным наших военных», — написал губернатор. Ранее URA.RU рассказало о том, что пермские учителя и школьники отправили на СВО восемь тонн подарков к Новому году. В акции приняли участие почти 10 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...