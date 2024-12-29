Власти Тюмени потратят 161 миллион рублей на снос 23 жилых домов

В 2025 году в Тюмени снесут 25 жилых домов. Под эти цели в бюджете города предусмотрена сумма в размере 161,4 миллиона рублей, рассказали в мэрии.
«В бюджете Тюмени на этот год предусмотрено финансирование сноса 23 жилых домов. На это выделили 161,4 миллиона рублей», — сообщили 72.RU в ведомстве.
Так в новом году Тюмени избавится от домов по адресам: переулок Приисковый, 4, переезд летний, 2, 3 и 11, улицам Маресьева, 19, Восстания, 38, Любимая, 22, Магнитогорская, 172, Мельзаводская, 13, Яценко 3 и 5. Также под снос пойдут здания на улицах Молодогвардейцев, 63, Морская, 15, Муромская, 10, 16, Нахимова, 43а,45, 54, Потемкина, 40, Пышминская, 138, Садовая, 44, Харьковская, 60, и Червишевский тракт, 85.
В Тюмени на улице Дамбовской изымают более 20 гаражей ради проведения комплексного развития территории (КРТ). Реновацию проведут в районе улиц Дамбовская — Мельникайте.
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