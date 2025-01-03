ФБР предупредило об угрозе терактов, подобных случившемуся в Новом Орлеане

В США предупредили правоохранительные органы по всей стране о возможности терактов, подобных недавнему инциденту в Новом Орлеане. ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный разведывательный бюллетень.
«ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный разведывательный бюллетень, предупреждающий 18 000 правоохранительных органов страны о потенциальных подражателях, пытающихся повторить разрушительную атаку со стрельбой, произошедшую на этой неделе в Новом Орлеане», — сообщает телеканал ABC News. Бюллетень был распространен в рамках профилактических мер, целью которых является привлечение внимания правоохранительных структур по всей стране.
Кроме того, в документе содержатся рекомендации для правоохранителей о том, как распознать признаки подготовки к терактам. В частности, следует обращать внимание на предоперационное наблюдение и использование поддельных документов для аренды транспортных средств.
Теракт в Новом Орлеане произошел 1 января на Бурбон-стрит — преступник на пикапе въехал в толпу людей. В результате происшествия погибли 14 человек, еще десятки получили ранения. На данный момент известно, что мужчину застрелили сотрудники полиции. Также отмечается, что он имел при себе флаг ИГИЛ*.
*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России
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