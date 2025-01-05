ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Курской области: главное о СВО на 5 января

Украинская армия 5 января предприняла три безуспешных контратаки в Курской области. В результате этого она потеряла 340 своих солдат и 13 единиц техники. В Курахово ВС РФ ведут зачистку западных окраин от ВСУ. Главное о спецоперации на 5 января — в материале URA.RU.
ВСУ предприняли попытку контрнаступления в Курской области
Сегодня, 5 января, украинская армия несколько раз попыталась провести контрнаступление в Курской области, а именно захватить населенный пункт Большое Солдатское и хутор Бердин. По данным Минобороны РФ, над регионом было сбито три ракеты противника. В том числе было уничтожено 350 бойцов и 13 единиц техники ВСУ, включая четыре танка. Военкор Александр Коц предположил, что наступление украинской армии в Курской области может быть лишь отвлекающим маневром, а основной удар придется на Брянскую область.
После неудачной попытки контратаки украинские солдаты начали покидать свои позиции. Соответствующие кадры опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем telegram-канале.
ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29
Военно-воздушные силы России сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. В результате ударов была поражена инфраструктура военных аэродромов и скопления живой силы и техники противника в 137 районах, в том числе уничтожен склад боеприпасов ВСУ и до 40 украинских военных.
ВСУ предприняли атаку на нефтепровод «Дружба» в Брянской области
ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области, запустив три беспилотника. Российские системы ПВО успешно сбили все дроны, поэтому пострадавших и разрушений не зафиксировано. Дроны переносили взрывчатку весом около 3,5 килограмма.
ВСУ прекратили сопротивление в Курахово
Украинские боевики прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, в городе остались лишь одиночные группы украинских солдат, и сейчас ведется зачистка западных окраин.
Российские бойцы успешно продвигаются под Купянском
ВС РФ успешно продвигаются на купянском направлении. Вскоре несколько сел рядом с Купянском могут оказаться в окружении, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он отметил, что бои в регионе продолжаются, при этом расстояние до Купянска сокращается.
Беспилотник атаковал Нововоронежскую и Запорожскую АЭС
Украинский дрон атаковал Нововоронежскую АЭС, но был уничтожен российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Атака произошла около часа ночи по местному времени, сообщает telegram-канал Shot. В том числе дрон был уничтожен над уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС , он ударил по крыше здания. Атака не привела к повреждениям и пострадавшим.
Общая ситуация на фронте
Общая ситуация на фронте складывается в пользу ВС РФ. Они уже близки к полному взятию ДНР и ЛНР. Сейчас российская армия находится в семи километрах от Днепропетровской области, где наземных боев ранее еще не было. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков отметил, что ВСУ все чаще приходится отступать по линии фронта, так как ВС РФ окружают их со всех сторон. По его словам, генштаб ВСУ не знает, как сейчас действовать в сложившейся ситуации.
Помимо этого, среди украинских подразделений растут случаи дезертирства. Больше всего подобных случаев было вывялено в 155-й бригаде «Анна Киевская», бойцы которой проходили обучение во Франции. В связи с этим главком ВСУ Александр Сырский призвал усилить бригаду.
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